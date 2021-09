Luego de varios meses difíciles, con la pandemia del Covid complicando todo en el medio, la vida pareciera sonreirle a Zulma Lobato y lograr dejar atrás una etapa oscura. Es que, luego de revelar que estaba analizando la posibilidad de abandonar la Argentina y emigrar a España, le surgió una interesante oportunidad laboral en Mar del Plata, la ciudad balnearia que es un emblema de la Costa Atlántica de nuestro país y donde, además, vive actualmente su mánager, Lautaro Reyes, quien confirmó el regreso de la mediática a las tablas.

Zulma transitó tiempos complejos golpeando puertas para poder volver a tener una chance en primera plana y dentro del mundo del espectáculo. Ahora, se confirmó que realizará un show en "La feliz", un lugar en donde es muy querida y apreciada, e interpretará sus canciones más populares, como “Resistiré”, “No te lo voy a permitir”, entre otras.

La mediática que salió a la luz al aire de Crónica HD vacacionó en Mar del Plata durante el último verano, donde se sacó fotos con la gente y hasta le regalaron carne para hacer un asado cuando visitó una carnicería. Esta podría ser la ciudad donde desembarque en los próximos meses si algún productor la elige para alguna obra.

Zulma Lobato, de vacaciones en Mar del Plata.

Zulma Lobato quería emigrar a España, pero dio marcha atrás con una gran oportunidad

Luego de darse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, analizó la posibilidad de mudarse a España con el objetivo de triunfar como actriz, frustrada por la falta de oportunidades en Argentina. “Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, explicó en su visita a Crónica.

Allí también repasó su carrera: comenzó como extra, formó parte de más de 40 películas extranjeras y nacionales, y luego se lanzó como mediática, teniendo peleas muy populares como la de Mich Amed cuando la trató de masculino.

.

Consultada sobre su vida cotidiana, contó que le gusta levantarse temprano para dedicarse a las tareas domésticas y que disfruta de cocinar, hacer gimnasia y pasear a su perro. Sin embargo, expresó que nada de eso le es fácil porque la depresión se apoderó de ella por la falta de propuestas laborales.

“Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”, pronunció angustiada. Ahora el destino la sorprendió con una contratación en la Costa Atlántica, donde el público le tiene mucho cariño.