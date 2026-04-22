Alarmante: más del 50% de los niños y adolescentes de Argentina son pobres

En Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres y casi el 30% no come con regularidad de acuerdo a datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Según el estadio, en 2025 el índice de pobreza infantil llegó al 53,6% lo que, si bien demuestra que se registró una baja en los últimos dos años, aún se observan fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. "Trae alivio pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural", advirtieron los autores del informe.

Es que en 2012, la pobreza afectaba al 38,4% de los niños y adolescentes y a partir de allí comenzó un período de deterioro casi ininterrumpido, con un máximo histórico en 2023 (62,9%). La UCA ponderó que el progreso en 2024 y 2025 es significativo pero alertó que "el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada".

Indigencia e inseguridad alimentaria

De acuerdo al relevamiento, el índice de indigencia tiene una trayectoria similar al de pobreza aunque con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, descendió a 8% en 2011-2012 y luego registró un aumento sostenido para llegar al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie.

En 2025, el nivel de indigencia bajó al 10,7%. Esta caída relevante la acerca a los registros de 2017-2018.

Por último, el informe precisó que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria el año pasado, con un 13,2% en su forma más severa.

Desde la UCA, asimismo, indicaron que el año pasado la asistencia alimentaria subió al 64,8%, mientras que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo, alcanzó al 42,5% de los niños, una caída de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.