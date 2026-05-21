Marie Kondo, experta en orden: "Antes de recibir a los invitados, expresá gratitud a tu casa"

Antes de recibir invitados en casa por un cumpleaños, una cena o una reunión familiar, muchos se enfocan en limpiar y ordenar todo. Frente a esto, la especialista en orden y organización Marie Kondo asegura que existe un ritual para generar un ambiente más agradable.

"Antes de ponerte a ordenar, tomate un tiempo para hacer un reset", expresó la empresaria japonesa al explicar que la clave no pasa únicamente por barrer o acomodar objetos.

Según Kondo, el objetivo es conectar primero con la energía de la casa y generar una sensación de bienestar antes de recibir visitas. En ese sentido, aconsejó: "Tomate un momento para expresar gratitud a tu casa por guardar tus tradiciones, tus recuerdos y a tus seres queridos".

La especialista sostuvo que este pequeño ritual ayuda a renovar las energías del hogar y favorece la llegada de emociones positivas.

Los consejos de Marie Kondo para renovar la energía de la casa

Marie Kondo explicó que, antes de empezar a ordenar o limpiar, suele realizar una rutina para cambiar la energía del hogar y preparar el ambiente para una reunión.

Entre los pasos que recomienda aparecen:

Pensar en lo positivo del hogar: dedicar unos minutos a valorar los recuerdos, momentos y personas vinculadas a la casa. Ventilar todos los ambientes: abrir puertas y ventanas para permitir el ingreso de aire fresco y renovar el espacio. Imaginar cómo será el encuentro: visualizar la reunión ideal y pensar en el clima que se quiere generar con los invitados.

Para la especialista en organización, este "reset" previo ayuda a cambiar la sensación del ambiente y hace que ordenar la casa resulte mucho más simple y llevadero.

El método KonMari para ordenar la casa rápido antes de una reunión o cena

Después de renovar la energía del hogar, Marie Kondo recomienda avanzar con una limpieza rápida enfocada en los sectores más importantes de la casa.

Cuando hay poco tiempo antes de recibir invitados, la especialista aconseja priorizar ambientes como el living, la entrada y el baño, ya que suelen ser los espacios más utilizados durante una reunión.

Los consejos de Marie Kondo para limpiar y renovar las energías del hogar.

El método KonMari propone ordenar por categorías y no por habitaciones. Según la gurú japonesa, esto ayuda a evitar que el desorden vuelva rápido y permite mantener una organización más práctica y duradera.

El sistema sigue un orden específico:

Primero la ropa Después los libros Luego los papeles Más tarde los objetos varios Por último, los elementos sentimentales.

Además, Marie Kondo compartió una serie de consejos prácticos para ordenar la casa en poco tiempo antes de que lleguen las visitas:

Revisar qué objetos realmente generan bienestar o utilidad

Juntar la ropa que quedó fuera de lugar y acomodarla

Ordenar libros, revistas y papeles visibles sobre mesas o muebles

Liberar superficies cargadas y dejar únicamente lo necesario

Limpiar mesas, estantes y muebles una vez despejados

Descartar o guardar aquello que ya no encaja con el estilo de vida actual

Aspirar los pisos y quitar el polvo acumulado

Limpiar ventanas, espejos y pisos para darle más luminosidad al ambiente

Para la especialista en organización, estos pequeños cambios permiten que la casa se vea más ordenada, cómoda y preparada para recibir invitados incluso cuando queda poco tiempo.