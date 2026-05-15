Aumentaron los precios de las entradas de 12 parques nacionales

Para los amantes de la naturaleza argentina hay una noticia oficializada en las últimas horas que "golpeará el bolsillo", ya que a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), el Gobierno de Javier Milei aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales.

El incremento promedio es del 86% para los ciudadanos argentinos, del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para estudiantes, que gozan de las tarifas más bajas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 132/2026.

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En el caso del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas, la entrada para extranjeros aumentó de $45.000 a $60.000. Respecto del abono para los argentinos, la nueva tarifa es de $25.000 (antes era de $15.000) y de $8.000 (antes $5.000) para los habitantes de Misiones.

El acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66% respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán $8.000 en lugar de los $5.000 que abonaban con anterioridad (60% más) y los argentinos del resto del país tienen una tarifa de $25.000 (incremento del 66%).

Costo de la entrada a otros parques nacionales

En Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general escaló de $20.000 a $35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75%. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $7.000 a $15.000 (+114,3%), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $5.000 a $12.000 (+140%).

En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes argentinos se mantuvo sin cambios en $40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para compatriotas pasó de $12.000 a $18.000 (+50%) y la estudiantil de $7.000 a $12.000 (+71,4%).

Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $7.000 a $12.000 (+71%), para extranjeros de $20.000 a $25.000 (+25%) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $5.000 a $10.000 (+100%).

En tanto, están exentos del pago de las tarifas jubilados y pensionados; niños de hasta 5 años; visitas educativas; personas con discapacidad; residentes locales; visitas protocolares; guías y coordinadores.

En el país hay un total de 39 Parques Nacionales en tanto que las Áreas Protegidas Nacionales son 55. El Gobierno argumentó en la resolución que los incrementos generarán una "distribución más equitativa de los recursos", de manera que el aporte de los visitantes contribuya directamente al sostenimiento y al desarrollo de esas áreas protegidas.

La norma también justifica la actualización tarifaria en la necesidad de integrar nuevas áreas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos, además de actualizar categorías y requisitos para acceder a descuentos, particularmente en el caso de estudiantes.

El aumento llega tras la Decisión Administrativa 20/2026 de esta semana, a través de la cual la administración de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 y recortó distintas partidas. Una de ellas fue la de los parques nacionales, cuyo recorte fue de más de $2.500 millones.

Para Nahuel Huapi la quita alcanzó los $191 millones mientras que el Parque Nacional Lanín perdió $157 millones; el Parque Nacional los Alerces, $70 millones; y el Parque Nacional Tierra del Fuego, $77 millones.

Cambios en el ente

El Gobierno ya introdujo varios cambios a la Administración de Parques Nacionales. Aparte de los aumentos de las entradas, a fines del 2025 se habilitó el registro para que prestadores privados puedan ofrecer actividades turísticas dentro de los parques.

Meses antes, el Ministerio de Desregulación eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental en los 39 parques. Según el Gobierno, estos cambios buscan terminar con "rentas monopólicas" y generar una baja de precios en el sector.

Además, ya no hay evaluaciones internas de APN para habilitar guías: alcanza con presentar un título que los acredite y demostrar conocimiento del área donde prestarán servicio. Cuando se publicaron esas resoluciones, se generó un fuerte rechazo por parte del sector turístico.