Bodas en un castillo: la nueva forma de casarse en Argentina

En Argentina, el segmento de bodas atraviesa una transformación marcada por un cambio en las preferencias de las parejas. Si bien durante años predominó el formato de grandes celebraciones, hoy se observa una tendencia creciente hacia eventos más íntimos, personalizados y con mayor foco en la experiencia.

Dentro de este nuevo escenario, surgen propuestas que combinan escala flexible, diseño a medida y locaciones con identidad propia, capaces de adaptarse tanto a microbodas como a celebraciones de mayor envergadura.

Menos invitados, más experiencia

Las llamadas microbodas -generalmente de entre 30 y 70 invitados- se consolidan como una de las principales tendencias del segmento. Este formato permite una mayor personalización, optimización del presupuesto y una experiencia más cuidada tanto para los novios como para los asistentes.

En paralelo, el concepto de lujo también evoluciona: ya no está necesariamente asociado al volumen, sino a la calidad de la propuesta, la coherencia estética y la simplificación de la organización.

Además, crece la demanda de eventos integrales, donde ceremonia, celebración y alojamiento se resuelven en un mismo lugar, extendiendo la experiencia más allá del día de la boda.

El regreso de los escenarios con identidad

En este contexto, la elección de la locación adquiere un rol central. Espacios con valor arquitectónico, historia o entorno natural diferencial comienzan a desplazar a los salones tradicionales, al ofrecer un marco que reduce la necesidad de intervención y aporta carácter propio.

Entre las opciones que ganan protagonismo, aparecen formatos poco convencionales para el mercado local, como las bodas en castillos, una experiencia más asociada a Europa que empieza a consolidarse también en Argentina.

Un castillo en Lobos: de tendencia a experiencia concreta

A 115 km de la ciudad de Buenos Aires, en Lobos, Estancia La Candelaria representa uno de los casos donde esta tendencia toma forma. Se trata de un castillo de inspiración neogótica francesa, rodeado de jardines históricos diseñados por Carlos Thays, que funciona como escenario integral para eventos sociales.

A diferencia de otros formatos, la propuesta no se limita a la locación: el predio permite desarrollar la totalidad de la experiencia en un mismo lugar, desde la ceremonia hasta el alojamiento de los invitados, integrando naturaleza, arquitectura y servicios en una misma narrativa.

Uno de los diferenciales es su capacidad de adaptación. Mientras responde a la creciente demanda de bodas íntimas, el espacio también permite escalar la celebración a formatos de mayor magnitud, con eventos que pueden superar los 400 invitados según el tipo de montaje.

Esta flexibilidad resulta clave en un contexto donde las parejas buscan propuestas personalizadas, pero no necesariamente limitadas en cantidad de asistentes.

Entre lo íntimo y lo expansivo: el nuevo equilibrio

Lejos de plantearse como formatos opuestos, las bodas pequeñas y las de gran escala comienzan a convivir dentro de una misma lógica: la personalización.

En ese sentido, el valor ya no está en la cantidad de invitados, sino en la capacidad del espacio de sostener una experiencia coherente, independientemente de la escala.

Locaciones amplias, con privacidad y múltiples configuraciones, permiten responder a este nuevo equilibrio sin perder identidad.

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