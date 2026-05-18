Chiche Gelblung internado en terapia intensiva: cómo sigue su estado de salud

El conductor "Chiche" Gelblung, de 82 años, permanece internado en terapia intensiva del sanatorio Mater Dei tras sufrir una descompensación en las últimas horas.

Su estado de salud generó incertidumbre en su entorno familiar y laboral debido a las complicaciones que presentó luego de sufrir un golpe.

El cuadro obligó a los médicos a disponer un monitoreo permanente en terapia intensiva. De acuerdo con la información que trascendió, Gelblung padeció un accidente doméstico hace dos semanas en su casa, el cual le ocasionó una lesión en el rostro.

C{omo sigue la salud de Chiche Gelblung.

A pesar del traumatismo, el conductor optó por continuar con sus compromisos laborales. "Tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud", informó esta mañana la panelista Pía Shaw.

Los reportes médicos indicaron que el paciente permanece en estado de lucidez y bajo una estricta observación por parte del equipo del sanatorio.

Los especialistas analizan el impacto del hematoma situado en la zona del ojo izquierdo para determinar si el golpe inicial guarda relación con el desvanecimiento que sufrió el conductor este lunes.

"Está despierto, está siendo evaluado. Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo", sumó Shaw.

El historial clínico del periodista registra un antecedente cercano el pasado lunes 20 de abril, fecha en la que fue ingresado al Sanatorio Los Arcos. En esa oportunidad, el diagnóstico médico fue un cuadro de trombosis y afecciones cardíacas que requirieron una resolución quirúrgica.

Durante aquella primera internación, los cirujanos procedieron a realizarle una intervención cardiovascular mediante la cual le colocaron dos stents en una de sus piernas.

Tras recibir el alta médica, el conductor desoyó las indicaciones de descanso formuladas por los profesionales. El propio Gelblung minimizó el alcance de su afección en declaraciones recientes. "Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito", había expresado en un intento por llevar tranquilidad.

Por su parte, el periodista Leo Arias, compañero del conductor, aportó detalles sobre la evolución del estado general de Gelblung. Ratificó que el cuadro cardíaco del mes anterior se trató de un infarto.