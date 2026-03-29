Cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios permanecen sin suministro eléctrico tras las tormentas

El último domingo de marzo transita con 3.822 usuarios de la compañia que opera en el sur y 535 de la firma que brinda el servicio en la zona norte sin suministro eléctrico en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los cortes de luz comenzaron a reportarse en las primeras horas de la mañana, coincidiendo con el inicio del temporal de lluvia que afecta a la región, según datos suministrados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Zonas afectadas en el conurbano y CABA

El impacto de las precipitaciones sobre la red eléctrica se distribuye de manera desigual entre las prestatarias. En el área de cobertura de Edesur, los partidos bonaerenses más perjudicados son Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui.

Por el lado de Edenor, los reportes de interrupción del servicio se concentran mayoritariamente en el barrio porteño de Coghlan. De acuerdo con información brindada por fuentes oficiales, el número de afectados "fueron mayores al amanecer para cientos de familias porteñas y bonaerenses", aunque la cifra se fue estabilizando con el correr de las horas.

Situación crítica en La Plata

La capital bonaerense también registra serios inconvenientes en la provisión de energía debido a que las intensas lluvias generaron daños en la infraestructura de media y baja tensión.

En diversos sectores de la ciudad, los vecinos indicaron que "las lluvias afectaron el suministro eléctrico y se reportan explosiones de transformadores".

Las autoridades y cuadrillas de las empresas eléctricas trabajan en las zonas afectadas para normalizar el servicio, condicionado por la persistencia del mal clima en todo el AMBA.