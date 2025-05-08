Crónica Pesca: dónde esta el pique de la semana y detalles claves de cada zona

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Tuvimos una semana por demás interesante en materia de pesca de la flecha de plata, lo estuvimos extrayendo en los muelles del Club Universitario como Municipalizado a flote hasta el día domingo pasado tanto con boyon impulsor y lanzando en contra de la corriente como con la línea anclada y volcadora. Comió entre los 15 a 25 cm de la superficie del agua, la carnada mojarra viva, salada y panzon, a fondo mejoro durante el transcurso de esta misma semana con piezas importantes , también se extrajo variada de piel con bagres blancos, amarillos y porteños. En Berisso y en la propia escollera de la Isla Paulino se sigue pescando muy bien de flote y en movimiento en la punta de la escollera, mejor pesca cuando la marea se encuentra en bajante, la calidad de las piezas extraídas van de chicas a medianas en su mayoría, a fondo variada de piel con bagres blancos y amarillos, pati y porteños.



Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y laguna boga, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Se asentó exclusivamente la pesca del pejerrey. De día, los piques son muy espaciados, mejora totalmente al atardecer y a la noche. Líneas de flote con bajadas de 20 cm, rinde tanto el filete como la plateadita, viva o salada; la talla promedio ronda los 25 cm. El fin de semana, de excepción, un matungo de 600 gr dijo presente.



Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Fin de semana complicado por la bajante de grandes camalotes, donde varias lanchas llegaron a la docena de ejemplares de pejerrey, no todos pescaron igual, los portes comenzaron a entremezclarse, la pesca variada de piel muy activa y entretenida.

En algunos muelles y costas la pesca de pejerreyes estuvo bastante tranquila dado el poco viento y el agua planchada, algunos que saben de qué se trata lograron algunas piezas, la pesca variada entretenida más que nada con especies como bagres, pati y algunos porteñitos.

Doradito: Siempre es un buen refugio tanto para los días de vientos fuertes como para la bajante de grandes camalotes, algunas lanchas dieron con algunos pejerreyes de portes entremezclados, la pesca variada entretenida con ejemplares de piel.



Botija / Puerto Constanza: Por la zona todavía es escaso el pique de algún pejerrey a las perdidas, la pesca variada como en el resto de los pesqueros entretenida con piques de bagres amarillos, porteñitos y pati.

Pasaje Talavera: Desde los muelles un tanto escaso el pejerrey debido a la falta de viento, de embarcado con alguna posibilidad más al garete se lograron algunos lindos ejemplares de pejerrey, la pesca variada con bagres y porteñitos.

Cinco bocas: Fin de semana donde se destacó la pesca de lindos bagres blancos, bagres amarillos y algún pati.

Isla la Paloma: Algunos pejerreyes se lograron capturar por la zona, más que nada sobre el juncal de la costa de la provincia de Bs. As. En la variada prevalecen bagres, porteñitos y algún pati de los lindos.

Rio Gutiérrez: De a poco van ingresando algunos ejemplares de pejerrey, lo mejor de la pesca en la boca con el rio Uruguay con algunos ejemplares de pejerrey de buenos portes.

Paraná Bravo: De a poco se van incrementando las capturas de pejerreyes por el Bravo, los portes ya están entremezclados, pero todavía se dan ejemplares de 40 centímetros y más, además se dio algún ejemplar de sardina y la pesca variada entretenida con especies de piel de mediano porte a chicas.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Fin de semana donde se incrementó mucho la presencia y capturas de pejerreyes ya de portes muy entremezclados, dándose en la pesca de flote algún ejemplar de pati y bagre amarillo en las líneas pejerreyeras.

Rio Uruguay: Por el Uruguay se comenzó a lograr mayores cantidades de pejerreyes, también aquí los portes ya son entremezclados, con algunos lindos ejemplares de más de 40 centímetros, bagres y pati se dan en las pejerreyeras en lugares pocos profundos.

Río Alférez Nelson Page: Entretenido con ejemplares de piel medianos a chicos.

Riacho Baradero: Fin de semana entretenido con buena de variada de piel bagres y porteñitos en su gran mayoría.

Arroyo Brazo Largo: Por algunos sectores del Brazo largo se dieron los primeros ejemplares de pejerrey, pocos hay que esperar el pique. La pesca variada entretenida.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Por el Palmas la pesca paso más que nada por escasos ejemplares de bagres, porteñitos y pati, los que intentaron al pejerrey de flote lograron algunos ejemplares de embarcado.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guias.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.



Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.



El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros.

Noticias

Argentina Campeón del Mundo

La selección nacional que nos represento en el 28° Campeonato del Mundo de Longcasting FIPS-M que se llevó a cabo en la localidad de Tirrenia - Coltano, ubicada a pocos kilómetros de Pisa, Italia, entre el 9 y el 16 de mayo obtuvo su 8 título.

Nuestro Messi en lanzamiento fue Juan Hamber, el caster marplatense tuvo actuaciones sobresalientes durante toda la competencia.

En la prueba de 175 gramos rompió un récord histórico con un lanzamiento de 271,18 metros, superando una marca que pertenecía al belga Daniel Moeskops desde 2006.

Además, ganó la categoría y lideró a la selección argentina en una de las jornadas más disputadas del mundial. La actuación nacional fue memorable y a la altura de la calidad de los deportistas que participan de forma amateur todo el año.

Joaquín Quiroga terminó tercero en esa prueba y Nazareno Serén se ubicó sexto, completando un dominio albiceleste que permitió ganar también la clasificación por equipos.

Entre damas en plomo de 100 gramos gano Italia, en este caso con Gaia Morandin, siendo cuarta María Bertellotti, la mejor argentina.

En el final individual, titulo para Veronica Visciglia, (Italia) ubicándose cuarta Bertellotti, mientras que el equipo A de Argentina se coronó subcampeón, el B quedó tercero.

INFORME DE LA SEMANA

ENTRARON LOS MATUNGOS

Ya se pusieron firmes los pejerreyes en la zona del Guazú. Una de las zonas más atractivas para practicar la pesca de pejerreyes es la del Paraná Guazú, ya que cuenta con variados sectores para buscarlos tanto de costa como embarcados.

Desde CABA hasta el comienzo del Complejo Zárate-Brazo Largo hay una distancia aproximada de 100 kilómetros, el cual está formado técnicamente por dos grandes puentes atirantados separados entre sí por unos 30 km, a donde en sus orillas operan decenas de muelles de pesca.

No hay un número único, ya que cada camping, recreo y club privado sobre los distintos arroyos tiene sus propias instalaciones, pero en cada uno tenemos la posibilidad de acampar, pernoctar u hospedarnos.

Ambos puentes fueron diseñados por el ingeniero italiano Fabricio de Miranda y tienen 550m de largo.

El puente que atraviesa el Paraná de las Palmas lleva el nombre de General Bartolomé Mitre, mientras que el que cruza el Paraná Guazú se llama Justo José de Urquiza a donde pescaremos hoy.

Nuestro amigo y colega Luis María Bruno embarco desde el legendario Camping Recreo Keidel ubicado a unos mil metros de este último viaducto para probar el primer garete desde la boca del Doradito y el Guazú aguas abajo.

Luis nos decía: sin dudas un día especial con viento norte y muchísima bajante de camalotes por todas partes, de repente el primer pique en mi palito pescador que se hundió por completo, pensé en que se trataba de un bagre o pati, pero me equivoque fue un hermoso pejerrey de más de 40 centímetros con una vitalidad impresionante.

Después la deriva los llevó aguas abajo pasando la boya 167 y fue aquí donde hicieron un doblete con su compañero Domingo, el por su parte en su línea clásica de tres boyas y Luis en un paternóster que había puesto muy cerca para sondear la profundidad del pique, igualmente los piques se venían dando en los sectores de aguas más movidas y a escasos diez a quince centímetros de profundidad.

Los pejerreyes no se regalaron y hubo que buscarlos, agudizando el ingenio con las bajadas y carnadas, en una jornada que los obligó a esquivar camalotes y donde por momentos no tenían viento, elemento esencial para la actividad del pejerrey. También desde la pesca de costa tenemos buenos informes relevamiento al cual le daremos un lugar especial en esta sección próximamente.

En síntesis, ya podemos confirmar que este pez tan esperado ingreso a pleno a en la cuenca, y estos primeros son de muy buenos tamaños, que en una jornada con paciencia y trabajando podemos lograr hasta una docena. Agradecemos a Luis Maria de semanriodelpescador.com