Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.





Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Transitamos otra semana realmente muy dificultosa en lo referente a la pesca del flecha de plata, tanto de costa y murallon como en los propios espigones de Ensenada ya sea club Municipalizado como el Universitario, la poca pesca que se realiza en su modalidad de fondo se está generando en los propios morros con líneas de 1 a 3 anzuelos y también linea aérea, la carnada mojarra, pocas piezas de 2 a 8 por pescador, la calidad de los mismos mediano porte y algunos chicos, salen también algunos bagres amarillos, a flote es nula.

En Berisso y en la propia escollera se siguen extrayendo pejerreyes en su modalidad de flote con boyon impulsor, cebando mucho la región de pesca, pejes medianos y chicos, a fondo mejoro la pesca en esta escollera, con líneas de dos anzuelos y con mojarra se están extrayendo pejerreyes de mediano porte conjuntamente con variada de cuero.



Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.



San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.



En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular, aunque se dió el pejerrey por momentos con piques sostenidos. A fondo, aparejo de dos anzuelos con brazoladas largas y de carnada mojarra viva o salada, dieron pejes promedio a los 30 cm.

En la nocturna con pulpo de colorada, amarillos de buenos portes y ocasionalmente alguna boga cercana al kg. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.



Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú por Luis María Bruno

Las semanas van pasando y no hay recuperación con respecto al pejerrey, sin dudas siendo esta otra temporada mala para esta especie, donde se lo pesco bien por la zona solo en dos semanas y después decayó notablemente, muchos se inclinan más que nada por la pesca de bagres de mar aunque para dar con ellos hay que navegar bastante, en la pesca de flote con brazoladas de sesenta centímetros al metro se dan lindas sardinas, la variada sigue firme con bagres y pati.

De costa siempre dependiendo de los muelles elegidos se dan algunas esporádicas capturas de pejerreyes y en la pesca de flote o al vuelo sardinas de las buenas, en la pesca variada se dan bagres y pati.

Doradito: Muy escasas respuestas, a nulas de pejerreyes y algunas sardinas, la pesca variada de temporada con pati y bagres.

Botija / Puerto Constanza: Semana muy pobre con piques casi nulos de pejerreyes, alguna sardina recorriendo mucho se da, sin registros de otras especies más que de algún bagre amarillo o pati de mediano porte a chico.

Pasaje Talavera: Muy pobre en cuanto al pejerrey, cuesta mucho dar con esta especie, lo mejor pasa por la pesca de sardinas de flote o al vuelo dependiendo los sectores de pesca, la pesca variada en estos momentos con algunos bagres y pati.

Cinco bocas: Con escasas respuestas de pejerreyes, presencia y capturas de paties y bagres.

Isla la Paloma: Continúa siendo muy esquivo el pejerrey hay que buscarlo mucho, presencia y capturas de algunas sardinas, la pesca variada con algunas respuestas de bagres y paties.

Rio Gutiérrez: Semana en donde no se pudo dar con el pejerrey, con escasas respuestas al garete en la boca con el rio Uruguay o el Paraná Bravo, con algunas capturas de sardinas y bagres.

Paraná Bravo: Continua la presencia de bagres de mar en la boca del Bravo y el Sauce, en cuanto al pejerrey fue una semana donde costo mucho dar con algún ejemplar, en cuanto a la pesca variada respuestas de bagres y pati algunos de portes interesantes.



Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Semana que fue complicada para la pesca de pejerreyes, solo algunas embarcaciones pescaron algo, con respuestas de algunas sardinas, muchos aficionados continúan haciendo por la mañana pejerreyes y al mediodía o la tarde van en busca de bagres de mar.

Rio Uruguay: Por el río Uruguay si bien las pescas son cuantitativas, hay que seleccionar mucho el pescado eligiendo los de mejores portes, no todas las embarcaciones pescan igual, continúa dándose algún que otro bagre o pati en las pejerreyeras.

Río Alférez Nelson Page: En el Page y boca del Sauce se están realizando buenas pescas de bagres de mar, por lo demás hay presencia y respuestas de algunos bagres y pati.

Riacho Baradero: A lo largo de la extensa costanera de Baradero y dependiendo los lugares elegidos, se puede realizar una pesca variada entretenida, mayormente con bagres y porteñitos.



Arroyo Brazo Largo: Con presencia de algunos ejemplares de pejerreyes, no es un pique constante hay que esperarlo, la pesca variada o a la espera pasable.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Muy difícil con respecto a la pesca de pejerreyes, prácticamente no se lograron ejemplares, algunas sardinas y si bien fue una semana pobre en general algún pati y bagres se dio.



La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.



Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.



Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.



Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.



Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.



Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.



El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros.

NOTICIAS

El legendario Pejerrey Club de Quilmes hoy cumple 88 jóvenes años con la Pesca y lo festeja con un acto especial en su sede deportiva y social.

Su clásico Torneo Aniversario se llevará a cabo el próximo domingo 5 a partir de las 8.30 y será en la modalidad pejerrey de rio con premios hasta el 5 puesto. Podes participar, aunque no seas federado informes al 1132195980.



Pesca en un Shopping

Según informa Vietnam.vm el centro comercial Gagarinsky en Moscú inaugurara el primer estanque cubierto para la pesca deportiva.

El ámbito imitara un lago natural y podrán pescar con devolución variadas especies a donde se incluirá en el servicio los equipos de pesca y carnadas. No se conocen los costos, pero contara con cámaras sub acuáticas y pantallas para seguir el desempeño de los participantes.

Restricción al plomo

Como adelantamos en esta sección se busca reemplazar al plomo. Bajo el marco del Reglamento REACH de la Unión Europea, se aplicará de forma escalonada una restricción.

Los plomos de caída libre y los alambres plomados tendrán prohibición total a los seis meses de aprobarse la norma. Los aparejos y señuelos de hasta 50 gramos contarán con un plazo de transición de tres años, y los de más de 50 gramos, de cinco años.

Se permitirán las aleaciones de cobre con un porcentaje de plomo inferior al 3%.

MÁS NOTICIAS

Truchas de invierno Vacaciones y pesca en Dina Huapi un paraíso de la Patagonia Visitamos Dina Huapi, una pintoresca localidad estratégicamente situada en el portal de la estepa Patagónica por la Ruta Nacional 23 y de la Zona Andina rionegrina por la Ruta Nacional 40, que tiene por limites naturales el rio Limay al norte y el Ñirihuau al sur.

La capital provincial de la pesca deportiva mira al majestuoso lago Nahuel Huapi y le regala al turista inolvidables atardeceres, amaneceres, noches estrelladas y un permanente contacto íntimo con la naturaleza justo en el punto de encuentro donde terminan los bosques andinos, y comienza la inmensidad de la planicie patagónica, ofreciendo un paisaje abierto y cielos amplios, ideal para los buscan un entorno natural para el descanso familiar y la aventura.

Está ubicada apenas a 15 minutos de Bariloche, y lo mismo de su aeropuerto, por lo cual podemos tener acceso a ella desde cualquier punto del país, tanto en avión como en micros de línea, los cuales algunos nos pueden dejar en la entrada de acceso a la localidad.

Su amplia oferta en hospedajes la hace accesible para todos los bolsillos durante todo el año, con la posibilidad de probar los exquisitos platos típicos de la zona, también a precios lógicos.

Se pueden realizar diversas actividades como deportes de aventura kite surf, windsurf, cabalgatas, trekking, ciclismo, pero algo que la hace única es la tranquilidad de poder recorrer sus costas y disfrutar de interminables rondas de mates frente a los picos nevados de la cordillera de los Andes, a lo que le sumamos un atractivo más, la pesca.

Esta actividad la destaca como un emblema a nivel mundial por la calidad y diversidad de sus ámbitos, de hecho, Mel Krieger, la máxima leyenda internacional de la pesca con mosca pidió que allí se esparcieran sus cenizas, razón por la cual hay un santuario con una placa que lo recuerda.

Fuera de temporada, o sea entre mayo y noviembre, los ámbitos permitidos son el lago Moreno y el embalse Alicura, siempre con los permisos que podemos abonar por día o por semana ateniéndonos a las normativas que indica la Mesa Directiva de Pesca Deportiva Zona Andina.

Nosotros desafiamos las truchas de Alicura a donde arribamos al mediodía con nuestro amigo y colega Héctor Ricciutti tratando de evitar los intensos fríos que en esta época son bajo cero y hacer intentos desde la costa con moscas y pequeñas cucharas abrigados por los cerros que la rodean.

Nos sorprendió la actividad de estos salmónidos que parecían marcarnos el territorio con acrobáticos saltos hasta que dimos con la primera que tomo una ondulante plateada de forma firme con una fuerte corrida y que estimamos en un kilo de peso.

Entre todas las sorpresas la dio una fornida arco iris que puso la caña al máximo de su resistencia antes de que lográramos sostenerla para la foto y devolverla a su medio. Agradecemos a Claudia Thorstrup, Directora de Promoción Turística la invitación y a Cabañas Dina Huapi por hospedarnos.