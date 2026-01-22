Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Estuvimos transitando una semana por demás compleja, el clima no colaboro mayormente y estuvo acompañado de lluvias, fuerte vientos y de hasta algunas bajas mareas en nuestro querido estuario del Rio de la Plata, producto de ello poca presencia de pescadores en los diferentes espigones del club Universitario y Municipalizado, la pesca de pejerrey mejoro recién el dia domingo y lunes de esta semana con un rio cargado en agua y mucho flecha de plata comiendo arriba y a flote entre los 10 a 25 cm de la superficie del agua, se lo exttajo con linea en movimiento en contra de la.corriente tanto con boyon impulsor como con la linea anclada volcadora a mandale, la carnada mojarra viva o salada, la calidad de las piezas extraidas iban entre los 20 a 35 cm, a fondo no se registraron extracciones y solo se extrajo variada de piel, en BERISSO se estuvieron extrayendo pejerreyes en la playa PALO BLANCO , de costa con wader y en su modalidad de fondo y flote, en la escollera de la ISLA PAULINO salieron pejes a flote en la punta de la escollera, durante la bajante, en movimiento con boyon impulsor, pejes chicos y medianos, a fondo toda la variada de piel con bagres blancos, amarillos, pati, porteños.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas, pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. La curiosidad de la semana es la peca en el riachuelo, pescadores en la isla Maciel hacen pesca deportiva desde sus costas. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. A pesar del clima con vientos, crecidas y bajadas abruptas, la temporada del pejerrey empezó a pleno.

De día a flote y fondo, hay que alternar, mejor en la nocturna con pejes de 35 cm; la carnada que sobresale es la plateadita chica y viva.Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos.

Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Un fin de semana complicado para la navegación entre la lluvia del sábado y el viento del domingo, no obstante esto nos llega la información de la pesca de los primeros pejerreyes en aguas del Guazú, muy pocos 3, 4, 5 pejerreyes pero de muy buenos portes, con respecto a la pesca variada del momento bagres, algunos pati y armados.

Paraná Guazú muelles y costas: Desde algunos muelles se dieron los primeros pejerreyes 1, 2, 3, a 4 en todo el día.

Desde el muelle del camping recreo Keidel el que está sobre el Guazú, se dieron 4 a 5 pejerreyes en todo el día pero de muy buenos portes, entremezclados con algunas sardinas. Variada con bagres, algunos porteñitos y armados.

Doradito: Refugiándose del viento dentro del doradito algunas lanchas dieron con algunos pejerreyes, no más de 3 o 4 en todo el día, podemos decir que todavía la temporada no arranco o el pejerrey no ingreso acardumado por la zona.



Botija / Puerto Constanza: Fin de semana complicado por lluvias y viento con escasos informes de la zona, no más que algo de bagres y armados de fondo.

Pasaje Talavera: Desde los muelles del Talavera algún ejemplar de pejerrey se dio el fin de semana entre la lluvia y el viento, la pesca variada con armados, algunos bagres y porteñitos.

Cinco bocas: Fin de semana complicado para la pesca donde solo se dieron algunas especies de piel de mediano porte a chicos por la zona.

Isla la Paloma: Algún ejemplar de pejerrey se rescató el fin de semana por la zona, en lo que respecta a la pesca variada prevalecen bagres, armados y algún pati de los lindos.

Rio Gutiérrez: Algunas embarcaciones que navegaron el día domingo hacia la boca del rio Uruguay, dieron con algunos ejemplares de pejerrey de muy buenos portes, pero en pocas cantidades.

Paraná Bravo: En el Bravo con un sábado lluvioso y un domingo muy ventoso, tato de costa como de embarcado se lograron algunos ejemplares de pejerreyes, la constante es pocos 2,3, 4 pero de muy buenos portes, algún ejemplar de sardina se dio en la pesca de flote y la pesca de fondo de pobre a nula.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Por esta zona del río de la plata se dieron hermosos ejemplares de pejerreyes, en líneas generales entre 15 y 20 ejemplares en todo el día entre tres o cuatro pescadores.

Rio Uruguay: Por el Uruguay a la altura del puerto de Palmira se siguen dando muy buenos ejemplares de pejerreyes, en cuanto a las cantidades van desde las 10, 15 piezas hasta una veintena de estos en todo el día y dependiendo de la zona y de los pescadores.

Río Alférez Nelson Page: Escasas respuestas de alguna variada de piel medianita a chica.

Riacho Baradero: Fin de semana con algo de variada de piel bagres, porteñitos y alguna de las ultimas capturas de alguna boguita.

Arroyo Brazo Largo: Con algo de variada de piel medianita a chica. Seguimos esperando el ingreso por esta zona desde el rio Uruguay de los primeros pejerreyes de temporada.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Fin de semana complicado por lluvias el sábado y el viento del domingo, donde de costa y de embarcado se continuo con una variada de piel medianita a chica, mayormente de ejemplares de armados, porteñitos y bagres, de embarcado alguna captura de boga de las lindas todavía se dio.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.



Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.



Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.



Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.



Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.



Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.



Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.



Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.



Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.



El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.



Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.



Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.



San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.



Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.



Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.



Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.



Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.



Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.



Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Copa Hermandad: resultados

Argentina fue anfitriona de los equipos del Mercosur quienes disputaron la 43° edición de La Copa Hermandad en aguas del dique de Carlos Paz, provincia de Córdoba entre 5 y el 8 de mayo. Intervieron en esta competencia 26 clubes.



Cinco por país llegados de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. Las pruebas fueron en la modalidad embarcado y quedo en primer lugar el Club Montevideo, segundo el Club de Pescadores Escobar, seguidos del Piedra Lisa, Ute Antel y el Club de Pescadores en 5 puesto.

Vuelve Pesca Adaptada

El único encuentro del mundo solo dedicado a los discapacitados se lleva a cabo en argentina y es itinerante, esta vez la localidad de Paso de la Patria, provincia de Corrientes será sede de esta segunda edición.



Pesca Adaptada se realizará el próximo 21 de mayo entre las 8 y las 12 en el parador la Costa, es gratuito y tiene la asistencia de profesionales y pescadores.



La Pesca ya es Deporte

La Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento llevo adelante la gestión que logro inscribir en la Secretaria de Deportes de la Nación a la "Pesca" como deporte.



Este paso histórico tiene fecha del 11 de mayo, número de legajo RL_2026_46777980, y fue formalmente aceptado por Juan Pablo Gómez asesor de la Dirección de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva Jefatura de Gabinete de Ministros.

MÁS NOTICIAS

NO MAS PLOMADAS

Un elemento esencial para la pesca deportiva bajo la lupa ambiental



Este elemento básico para la práctica de la pesca deportiva está siendo seriamente cuestionado debido a su alta capacidad contaminante, y la incidencia que produce en el medio ambiente por la multiplicación de su uso, gracias al crecimiento de esta actividad en todo el mundo.

La Unión Europea abrió el debate después que la organización internacional Birdlife impulsara junto a otras agrupaciones ambientalistas una petición que reunió mas de 60.000 firmas exigiendo la eliminación del plomo en la munición de caza y en los aparejos de pesca.

Los plomos son elementos esenciales en la pesca para llevar el cebo al fondo, controlar la profundidad y lanzar a distancia, variando en formas (lágrima, pirámide, bala) según la corriente y el tipo de lecho.

Sin embargo, el plomo es un metal tóxico que contamina ecosistemas acuáticos, lo que ha generado prohibiciones en humedales de Europa (desde 2023) y debates sobre alternativas ecológicas, debido a que cuando se pierde en el agua se degrada lentamente y entra a la cadena alimentaria a través aves y peces afectando a la salud humana.

Esto además va de la mano con el requerimiento en el viejo continente de eliminar este metal pesado de las tuberías, pinturas y combustibles, algo ya reglamentado y controlado desde una década atrás allí.

La solución a futuro seria desarrollar alternativas menos contaminantes como plomadas de acero, cemento, tungsteno o de algún tipo de aleación que permita imitar en peso y consistencia de este elemento básico para nuestra caja de pesca, misión que todavía nadie se puesto como meta en argentina.

Recabando más información al respecto consultamos a técnicos y especialistas quienes nos señalaron que más allá de los estudios de campo que se hacen no es un tema que esté en investigación en nuestro país, aunque prometieron ponerlo en agenda para profundizarlo después de que le diéramos las estimaciones que indican que por lo menos 3,6 millones de personas practican la pesca deportiva en nuestro país, lo que representa un aproximado de un 7,8 % de nuestra población, consolidándola como una actividad recreativa y masiva en crecimiento con un promedio de 42 millones de salidas anuales.

El tiempo corre, y cada año que tardemos en tomar medidas drásticas en esos deportes, serán miles de millones de pequeños objetos de Pb más que dejaremos esparcidos en la naturaleza como legado -difícilmente justificable- para las próximas generaciones.