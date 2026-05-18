¡VIDEO! Por el Día de la Escarapela, así granaderos entregaron insginias a la gente

El Regimiento de Patricios distribuyó escarapelas en la Ciudad de Buenos Aires por el día del emblema patrio y ante el comienzo de la semana de Mayo.

Efectivos del Regimiento de Infantería 1 repartieron cientos de escarapelas durante la mañana este lunes en el hall central de la estación ferroviaria de Constitución.

De acuerdo con el cronograma dispuesto por las autoridades militares, a partir del mediodía se trasladaron hacia Plaza de Mayo y las inmediaciones del Cabildo histórico, donde continuaron entregando unidades en el Día de la Escarapela.

Durante el transcurso de la mañana, un sector de los transeúntes que ya conocía la tradición anual se aproximó para recibir la insignia, mientras que el resto de los pasajeros fue tomado por sorpresa ante la presencia de los uniformados.

Entre los testimonios registrados en el lugar, un ciudadano remarcó la importancia de la presencia del cuerpo militar en esta fecha. "Es lindo verlos, me acuerdo cuando trabajaba cerca y los vi, llegué tarde al trabajo por quedarme mirándolos", manifestó un joven que circulaba por la terminal.

Día de la Escarapela: por qué se celebra el 18 de mayo

La escarapela es uno de los símbolos de la Argentina, jerarquía que comparte con la bandera, el escudo nacional y el himno. Su celebración quedó fijada cada 18 de mayo tras una resolución dictada por las autoridades educativas a mediados de la década del 30 y apareció por primera vez en el calendario en el año 1935, de acuerdo al Consejo Nacional de Educación.

Así se dispuso como forma de homenaje permanente al emblema que sirvió como símbolo de identificación durante la Revolución de Mayo.

El reconocimiento institucional ocurrió el 18 de febrero de 1812. En aquella oportunidad, el Primer Triunvirato aprobó la utilización de los colores celeste y blanco tras una solicitud formal presentada por Manuel Belgrano, quien buscaba uniformar la identidad visual de las tropas.

Cinco días antes de la aprobación oficial, el jefe militar había elevado una propuesta argumentando la necesidad de que los diferentes cuerpos del Ejército contaran con una misma insignia que evitara confusiones en el campo de batalla y consolidara la unidad de los soldados.

Una de las hipótesis principales sobre el origen del diseño señala que las primeras cintas identificatorias aparecieron durante las Invasiones Inglesas.

Otra línea historórica asocia el surgimiento del emblema a la acción de un grupo de mujeres de la sociedad. Según esta versión, las ciudadanas entregaron cintas con la tonalidad celeste y blanca al coronel Cornelio Saavedra como manifestación de respaldo político a los acontecimientos revolucionarios que se gestaban en mayo de 1810.

Más allá de las discusiones sobre el origen preciso de la escarapela, los registros históricos coinciden en que el uso masivo del símbolo por parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se consolidó el 25 de mayo de 1810, en el marco de la conformación de la Primera Junta de Gobierno.