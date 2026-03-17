Edenor emitió una advertencia ante la llegada de tormentas críticas

Ante la inminencia de un frente de tormentas severas, la empresa Edenor difundió un comunicado preventivo para informar a la población sobre las condiciones meteorológicas esperadas y las medidas de seguridad correspondientes.

La compañía advirtió sobre la fuerza del temporal, señalando que "se espera abundante caída de agua en cortos periodos".

Además, según las estimaciones técnicas compartidas en el mensaje, se prevé una "precipitación acumulada entre 15 y 30 mm", lo que representa un volumen significativo de agua en un lapso reducido.

Asimismo, la distribuidora puso especial énfasis en la integridad de los ciudadanos ante posibles incidentes en la vía pública o en las instalaciones eléctricas.

En su mensaje directo a los usuarios, la firma solicitó: "Ante cualquier situación de riesgo, mantené distancia y contactanos".