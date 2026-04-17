El Hospital Garrahan recibió 200 camas de última generación

En un operativo de tres días, el Hospital Garrahan sumó 200 camas de última generación, que se suman a las 42 recibidas en febrero. La adquisición de 310 unidades se enmarca en el plan de obras del centro pediátrico, el cual representa una inversión de más de 30 mil millones de pesos. El nuevo equipamiento significa más seguridad y bienestar para los pacientes y el equipo de salud.

Las camas con las que contaba el Garrahan tenían casi 40 años de uso y la inversión para su renovación fue 1.453 millones de pesos. Se trata de un nuevo mobiliario que implica mayor seguridad y bienestar para los pacientes e importantes beneficios para el trabajo del equipo de salud.

La inversión para la renovación de las camas fue 1.453 millones de pesos.

Las nuevas unidades son eléctricas, funcionan a control remoto, con capacidad de hasta 210 kilos, y cuentan con sistemas de elevación mediante motores lineales silenciosos de bajo consumo, ajuste de altura, inclinación de respaldo y ajuste de ángulo de rodillas y piernas.

"Para que la adquisición de estas 310 camas fuera posible, previamente tuvimos que ordenar las cuentas del hospital. Tras meses de trabajo, podemos decir que los recursos se están destinando a la salud de los chicos, que son nuestra prioridad", resaltó Mariano Pirozzo, director médico ejecutivo del Garrahan.

Las nuevas unidades son eléctricas y funcionan a control remoto.

Y luego añadió: "Esta compra es parte del plan de obras que estamos implementando, que es el más importante en la historia de la institución. El plan tiene como objetivo principal que el Garrahan crezca y se convierta en el mejor hospital de América Latina".

Con el ingreso de esta tanda, se completa la renovación de 242 plazas, mientras que las 68 camas restantes llegarán en los próximos días.

En la selección del equipamiento, que es de origen japonés y de última generación, fue especialmente tenida en cuenta la opinión de camilleros, enfermeros y médicos, que son quienes están en permanente interacción con los pacientes.

En los próximos días llegarán otras 68 camas.

El plan de obras del Garrahan también incluye nuevas áreas de internación, renovación de quirófanos, remodelación de habitaciones, baños y zonas de descanso para los médicos, y la ampliación de las salas de enfermería, entre otros.

Estos proyectos marcan la nueva etapa en la que se encuentra el hospital, donde la inversión estratégica en tecnología de última generación y el uso eficiente de los recursos, permiten el crecimiento del Garrahan y su consolidación como referente regional.



