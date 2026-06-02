"Es mi función en la vida": el Día del Bombero Voluntario y la historia de los que dan todo sin cobrar un peso

Mientras millones de personas trabajan, estudian y viven de manera cotidiana, hay otras que se esfuerzan cotidianamente para llevarles seguridad en todo sentido, y en ese abanico de oficios que "dan su vida" por la comunidad. Se trata de los Bomberos Voluntarios, que cada 2 de junio conmemoran su fecha a nivel nacional.

Las asociaciones de bomberos cuentan actualmente con casi 60 mil hombres y mujeres que brindan su servicio a diario (900 cuerpos que abarcan al 80 por ciento del territorio nacional) para proteger a la población de incendios y otros siniestros que se produzcan.

La historia comienza en la primera presidencia de Julio Argentino Roca (1880 - 1886) y con la plena llegada de los inmigrantes a Argentina. Esta situación hizo que muchas personas habiten en distintos barrios de la ciudad, entre ellos La Boca, lugar donde muchos conventillos y casas humildes fueron el hogar de los sueños de miles de hombres y mujeres que buscaban tener una gran nación.

Sin embargo, las malas condiciones de los inmuebles hicieron que se registraran siniestros con el fuego, hasta que en 1884 se produjo un voraz incendio en este barrio porteño, y el vecino Tomás Liberti junto a su hijo y un grupo de vecinos a luchar contra las intensas llamas que consumieron las viviendas de madera y metal.

Un fecha que quedará en la historia





El propio Liberti convocó a la gente para crear un organismo para combatir este tipo de siniestro, y por eso, el 2 de junio de 1884 en un vasta reunión se creó la Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, y por eso, esta fecha quedó consagrada en nuestro país como el Día del Bombero Voluntario (por la Ley N° 25425, publicada el 15 de mayo de 2001).

El primer cuerpo de Bomberos de nuestro país nació en la Boca (Archivo).

Para saber cuál es el sentir de un bombero voluntario en este fecha, es que Crónica dialogó con Magali Dino (oficial sargento perteneciente al Cuartel de Berazategui), quien comentó que "arranque a los 19 años cuando me inscribí y empecé a hacer el curso, cumpliendo 20 años, juré para bombera en aquel mes de diciembre, y lo que me llevó a ser bombero es el interés por saber qué era ser bombero y las ganas de ayudar. Creo que es lo que nos mueve a todos los que amamos esto. Lo raro es que no conocía a nadie que fuera bombero y me sorprendo cuando lo cuento. Es como que nunca me acuerdo de haber visto un bombero o un camión ni siquiera, entonces lo explico como algo innato que me nació".

Hace ocho años que Magalí es integrante del Cuartel de Bomberos de Berazategui.

Hace 8 años que Magalí pertenece a los Bomberos Voluntarios de Berazategui, (central compuesta por 80 personas) y agregó que "para mi mamá y papá fue algo raro y distinto, en el sentido en que no conocíamos a nadie ni dudábamos puntualmente que hacían los bomberos, cuáles son los riesgos y actividades que tienen y demás. En ese sentido, un poco de temor por parte de mi mamá que hasta el día de hoy creo lo tiene, cada vez que yo le cuento que salimos y voy al cuartel, pero al mismo tiempo, ellos sienten orgullo de que yo esté acá".

Su amor por ayudar llevó a la joven a ser bombera voluntaria.

Consultada sobre qué significa para ella ser bombero, la joven afirmó sin dudar que "es mi función en la vida, estar en el cuartel, realizar actividades, salir a ayudar, para mi es todo, no me imagino no siendo bombero. Si bien tenemos nuestros trabajos, hobbies, no me imagino no estando ahí. Como somos voluntarios nosotros no recibimos ni un sueldo ni mucho menos, entonces tenemos nuestros trabajos y ahí es como amoldamos cada uno que el cuartel es nuestra vida, porque dejas tiempo de familia, de trabajo, de hacer otra cosa como visitar a un pariente. Haces el lugar que muchas veces es prioridad, para mí, es mi prioridad y por eso digo que no me imagino no siendo bombero".

El Cuartel de Bomberos tiene unos 80 efectivos.

En ese tren de orgullo que siente Magalí, también se agrega el de la cantidad de mujeres que acercaron a esta vocación: "Hoy en día está algo equiparado pero somos 25 mujeres y 55 hombres, si bien hay diferencia en cantidad, la mujer ocupa un lugar activo entonces siempre hay mujeres en guardias, creció bastante y lo veo desde que entré hace 8 años. La primera mujer está en el cuartel desde hace 22 años y la última camada que juraron fueron en su mayoría mujeres".

Magalí confesó hacer tenido momentos difíciles en su carrera.

Por otra parte, la función de un servidor público está atravesada por distintas situaciones particulares, de las cuales, Magali se encargó de opinar que "me ha pasado de vivir momentos difíciles con niños o adultos mayores, que siempre son los mas inofensivos en la sociedad, y esos días son los que cuestan un poco más, pero lo que nos define siempre a los bomberos es el rol importante que le damos a la capacitación constante, que es lo que nos ayudar a sobrellevar esos momentos difíciles o a trabajar de una mejor manera o volver y decir que paso, cómo lo mejoramos. Para ser bombero hay que tener ganas sobre todo, valentía y compañerismo".