Evolución Seguros irrumpe en ART con Zona Evolución y apunta a ganar mercado
Evolución Seguros lanzó Zona Evolución ART, operativa desde junio. Con equipo experto y enfoque en respuesta inmediata, busca liderar el mercado adaptándose a nuevas normativas y formas de trabajo.
El negocio de ART está cambiando. Y Evolución Seguros decidió no mirar desde afuera.
En la Jornada de Todo Riesgo 2026, la compañía presentó Zona Evolución ART y puso fecha: junio será el inicio comercial.
Más de 300 productores pasaron por su stand. No fue solo circulación: hubo conversaciones concretas sobre cómo jugar en un mercado que se está reordenando.
"El sistema está cambiando: nuevas formas de trabajo, reformas y un nuevo baremo", explicó Pablo Britos.
Zona Evolución ART no aparece por casualidad. Detrás hay un equipo con más de 20 años en el rubro. "No es improvisación: conocemos el negocio desde los dos lados del mostrador".
El mensaje fue claro: el diferencial no está en la promesa, sino en la respuesta. "El productor no quiere esperar. Quiere llamar y resolver".
Pero la apuesta va más allá de ART. "No venimos solo a cotizar. Venimos a mejorar la rentabilidad de toda la cartera".
La lógica también cambia: menos discurso, más operación. Más cercanía real con productores y brokers.
El cierre no deja dudas: Evolución Seguros no entra a participar. Entra a competir.