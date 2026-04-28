Evolución Seguros irrumpe en ART con Zona Evolución y apunta a ganar mercado

El negocio de ART está cambiando. Y Evolución Seguros decidió no mirar desde afuera.

En la Jornada de Todo Riesgo 2026, la compañía presentó Zona Evolución ART y puso fecha: junio será el inicio comercial.

Más de 300 productores pasaron por su stand. No fue solo circulación: hubo conversaciones concretas sobre cómo jugar en un mercado que se está reordenando.

"El sistema está cambiando: nuevas formas de trabajo, reformas y un nuevo baremo", explicó Pablo Britos.

Pablo Britos, Subgerente General de Evolución Seguros, y Verónica Fontaine, Gerente de Prestaciones, durante la presentación de Zona Evolución ART en la Jornada de Todo Riesgo 2026.

Zona Evolución ART no aparece por casualidad. Detrás hay un equipo con más de 20 años en el rubro. "No es improvisación: conocemos el negocio desde los dos lados del mostrador".

El mensaje fue claro: el diferencial no está en la promesa, sino en la respuesta. "El productor no quiere esperar. Quiere llamar y resolver".

Pero la apuesta va más allá de ART. "No venimos solo a cotizar. Venimos a mejorar la rentabilidad de toda la cartera".

Natalia Olmos, Gerente General de Evolución Seguros en la Jornada de Todo Riesgo 2026.

La lógica también cambia: menos discurso, más operación. Más cercanía real con productores y brokers.

El cierre no deja dudas: Evolución Seguros no entra a participar. Entra a competir.