Ex empleados de Flybondi reclaman pagos por despidos y retiros voluntarios: "Necesitamos que se cumpla lo acordado"

Los problemas de Flybondi sumaron un nuevo capítulo. Mientras la aerolínea enfrenta una compleja situación operativa y financiera, cientos de ex empleados denunciaron que todavía no cobraron las indemnizaciones y los retiros voluntarios que acordaron con la empresa meses atrás.

A través de un comunicado, los ex trabajadores aseguraron que los acuerdos fueron firmados desde marzo ante escribano público, pero que, pese al tiempo transcurrido, aún no recibieron los pagos comprometidos.

"Hay compañeros atravesando situaciones económicas, de salud y familiares muy difíciles, esperando cobrar un dinero que fue acordado formalmente, que resulta fundamental para nuestro sustento y que, además, nos corresponde", expresaron.

Los denunciantes sostienen que la única respuesta que recibieron hasta el momento fue que "no hay información", una situación que, afirman, genera incertidumbre entre las familias afectadas.

El reclamo de los ex empleados de Flybondi

Según indicaron, son cientos de ex trabajadores los que aceptaron retiros voluntarios o fueron desvinculados en el marco de acuerdos firmados con la empresa, pero continúan esperando el cumplimiento de los compromisos asumidos.

"Durante años aportamos nuestro compromiso y profesionalismo para que la empresa creciera. Hoy necesitamos respuestas. Necesitamos certezas. Necesitamos que se cumpla lo acordado", señalaron en el comunicado.

El reclamo se produce en medio de un escenario delicado para la compañía, que en los últimos meses acumuló cancelaciones, reprogramaciones y múltiples cuestionamientos por su funcionamiento.

Flybondi reconoció una crisis financiera

Al conflicto con los ex empleados se suma un documento interno elaborado por Flybondi junto con la Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), en el que la empresa reconoció atravesar un desequilibrio económico-financiero.

Según el texto, la situación se vio agravada por el aumento de los costos dolarizados, especialmente el combustible, y por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre esos valores. La compañía sostuvo que ese escenario provocó un déficit operativo que obligó a adoptar medidas para preservar la continuidad de la empresa.

Entre esas decisiones figuran las suspensiones colectivas de personal, implementadas desde junio, con una garantía del 70% de los ingresos para los trabajadores alcanzados. Además, el documento plantea que la empresa buscará normalizar su flota y avanzar con una recomposición salarial durante el último trimestre del año.

Mientras tanto, los ex empleados insisten en que la prioridad es que la empresa cumpla con los acuerdos firmados y abone las indemnizaciones y retiros voluntarios pendientes.