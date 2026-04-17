Fuerte operativo en busca de inmigrantes ilegales: así trabaja el "ICE argentino"

En el barrio porteño de Once la Policía Federal Argentina, en conjunto con Migraciones, realizó un megaoperativo en búsqueda de inmigrantes ilegales.

Fueron 200 los policías que se presentaron en este sector de la Ciudad para pedir documentos y escanear la huella dactilar para identificar si hay ciudadanos que se encuentran en una situación irregular.

La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal blindaron la zona para buscar personas indocumentadas y presuntos prófugos.

Los efectivos exigieron documentos, revisaron bolsos y mochilas en la intersección de las calles Perón y Pueyrredón. Se utilizaron dispositivos para verificar la identidad mediante la huella dactilar.

Hubo peatones, incluyendo un turista español de origen chino, que expresaron su malestar por la demora, de hasta 15 minutos, y calificaron la medida como estigmatizante, represiva o "un circo mediático".

Se generaron largas filas y opiniones divididas entre quienes lo ven como una medida de seguridad necesaria y quienes lo consideran una forma de hostigamiento a poblaciones vulnerables.

"Es un hostigamiento a las personas que vienen al país por necesidad. La tierra es de todos y los delincuentes no son necesariamente los extranjeros", dijo a Crónica una mujer que caminaba por la zona.

"Nos quieren agarrar como chivos expiatorios a los migrantes. Quieren criminalizar al migrante y querer distraer", sostuvo a Crónica una ciudadana colombiana que reside en el paí

"Si tienen que hacer un control que lo hagan y que, al mismo tiempo, ayuden a las personas que hoy por hoy no pueden hacerse el documento. Nadie es ilegal, para empezar. Ningún ser humano es ilegal", sostuvo la joven.

"Hay mucha gente que ingresa de manera irregular por motivo de violencia en su país o porque no pueden comer. No te pueden expulsar inmediatamente. Puede ir a migraciones, presentarse, puede pedir asesoría, puede pedir refugio... hay un montón de métodos para poder hacer vida en este país y no que te criminalicen y te traten de delincuente", agregó.

Hay por el momento seis demorados. Y personas que se quejaron por no poder hacer sus compras con normalidad.



















