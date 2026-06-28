García: "Crónica le habla al pueblo con las palabras del pueblo"

Por Hugo Ferrer

El viernes 28 de junio de 2019, alrededor de las 17, Héctor Ricardo García había ido a Jumbo de Palermo. Lo acompañaron Anabela Ascar, su pareja, y la enfermera de la obra social. Compró ravioles. También anduvo en uno de los carritos eléctricos para desplazarse por el lugar. A las 19:30 volvió a su casa de la calle Echeverría al 1200, en el barrio de Belgrano. Luego, la comida. También estaba Dominga, la perra que siempre los acompañó. En la cocina, la mamá de Anabela.

Alrededor de las 22 estaba mirando Crónica TV, como siempre. La cena: ravioles.

De repente, el adiós. Ambulancias. Cinco. Héctor Ricardo García ya era noticia.

Recién al día siguiente, el sábado 29 se supo de su muerte. La placa más triste: a las 10.14, Crónica TV anunció el fallecimiento de su fundador. Tenía 86 años.

Murió.

TAPAS Y PLACAS. García y su pasión por las noticias, las fotos, las primicias. Todo en uno: apasionado como pocos.

Despedida, emoción y todos los recuerdos. El canal nacido de su visión rendía homenaje al hombre que lo había convertido en un emblema periodístico.

Anabela Ascar en diálogo con Crónica recordó esas últimas horas y confesó: "Lo soñé muchas veces. Cuando tuve los problemas de la casa de Echeverría, lo soñaba y lo veía agarrándose la cabeza. Hasta cuando me fui de la casa y me mudé a otro lugar, vuelvo a soñar con él. Se me aparece en un sueño y lo veo joven, luminoso, bien, contento, como diciendo bueno, ahora estoy en paz, ahora me puedo ir en paz, porque ya te liberaste de todo el quilombo que te dejé, una cosa así. Pero fue tan real, tan real. ¡Era tan real él y tan joven y tan luminoso! Y el lugar era todo verde con un cielo celeste. El cielo es verdad, es real, yo lo vi, es más real que acá. La cuestión es que yo estaba consciente de la situación y le digo: ‘¿Héctor, no estabas muerto? ¡Estás vivo!'. Y me dice: ‘Sí', me da un beso y le digo: ‘¿Me extrañás?' Y él me dice: ‘Perdoname, te quiero, tenés que seguir.' Y luego se esfumó, se fue para arriba, a un lugar súper celeste, como que se volvió un lugar superior y desapareció. Y cuando me desperté no podía creer, porque la realidad que yo viví en ese sueño con él, era más real que la vida que estamos viviendo nosotros."

Único e inigualable

Héctor Ricardo García, el canillita, periodista, fotógrafo, empresario, emprendedor, soñador y creador fue uno de los más disruptivos del periodismo. Lo revolucionó.

Pasaron siete años. Desde Crónica dejó su huella en la prensa gráfica, la televisión, la radio y el teatro. Su legado sigue vigente. El estilo periodístico cambió para siempre la manera de comunicar las noticias. Por eso Crónica es Crónica en todos sus formatos.

Sin dudas, uno de los empresarios periodísticos más influyentes de la historia argentina.

Nació el 18 de noviembre de 1932 en Buenos Aires. Desde muy joven se sintió atrapado por los medios. Vivió la calle, sintió la calle y ese olfato popular lo trasladó a cada una de sus creaciones.

El 29 de julio 1963 fundó el diario Crónica, una revolución para la prensa gráfica nacional. Con tres ediciones diarias selló un lenguaje directo y sin García siempre lo ratificó: "Crónica le habla al pueblo con las palabras del pueblo".

LA PRIMERA TAPA DE CRÓNICA. El 29 de julio de 1963 lanzó el diario que cambió el periodismo gráfico. "Firme junto al pueblo", siempre.

La inolvidable tapa del 2 de julio de 1974, con una sola palabra, Murió, para anunciar el fallecimiento de Juan Domingo Perón, sigue más latente que nunca.

La inolvidable tapa del 2 de julio de 1974.

García era, es Crónica. Respiraba noticias y estaba pendiente de cada edición. Creaba títulos con la velocidad y el talento de los que saben.

El 3 de enero 1994 volvió a innovar: fundó Crónica TV, el primer canal argentino de noticias en transmitir las 24 horas.

Las célebres placas rojas y el "Último Momento" fueron y son una atracción periodística. La música, las voces de los locutores y periodistas y las pocas palabras, concisas y directas al corazón de la noticia, impactan.

Crónica TV también cambió para siempre la televisión "informativa" del país. Siempre a la vanguardia.

Estilo inconfundible. Impacto visual, rapidez y con la gente. Y primicias.

La tapa del diario Crónica, en blanco y negro, de aquel domingo 30 de junio, decía Gracias.

"GRACIAS". La tapa de Crónica cuando fue su muerte. La edición del domingo 30 de junio de 2019. Dolor en el periodismo.

Siete años después, el legado de Héctor Ricardo García permanece intacto.

Sabe que Crónica sigue más que nunca sigue "firme junto al pueblo".