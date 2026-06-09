La expedición científica del CONICET que paralizó a millones de argentinos vuelve al mar profundo con una nueva misión

El Conicet anunció que los biólogos marinos que participaron de la exitosa expedición al cañón submarino Mar del Plata en 2025 volverán a explorar las profundidades del Mar Argentino. La nueva campaña, denominada Talud Continental V, se realizará en abril de 2027 a bordo del buque Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, y tendrá una duración de 23 días.

Un equipo de 19 científicos explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a unos 600 kilómetros de la costa. Al igual que en la campaña anterior, las inmersiones del ROV SuBastian serán transmitidas en vivo por el canal oficial del organismo científico, con actividades educativas en tiempo real para escuelas de todo el país.

Un área inexplorada con alto potencial de biodiversidad

La expedición apunta a una región poco estudiada del Atlántico Sudoccidental, con presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables. Uno de los objetivos principales será alcanzar profundidades superiores a los 4.000 metros, superando el rango logrado en campañas anteriores.

Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino Bernardino Rivadavia y jefe científico de la misión, destacó que "ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia". El científico señaló que la zona profunda de los cañones Ameghino y Almirante Brown nunca fue estudiada desde el punto de vista biológico.

El equipo multidisciplinario abordará el relevamiento de biodiversidad de fondos profundos, arrecifes de corales de aguas frías, ADN ambiental, procesos oceanográficos y el impacto humano en ambientes remotos, incluyendo la presencia de microplásticos.

El antecedente: Talud Continental IV y sus millones de espectadores

La campaña anterior, realizada entre el 23 de julio y el 11 de agosto de 2025, exploró el cañón submarino Mar del Plata con el mismo buque y tecnología ROV. Durante esa expedición se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia, con imágenes tomadas a casi 4.000 metros de profundidad.

La transmisión en vivo generó millones de visualizaciones y convirtió a la campaña en un hito de comunicación científica. Martín Brogger, investigador del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, Conicet), subrayó que la experiencia "mostró que existe un enorme interés por la ciencia y por el océano cuando la información se comparte de manera abierta y accesible".