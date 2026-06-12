La noche de Fundación Cimientos y el apoyo a los jóvenes

Mientras el Mundial vuelve a paralizar al país, miles de jóvenes argentinos siguen jugando otro partido mucho más difícil: terminar la escuela secundaria.

Con esa idea como eje, Fundación Cimientos realizó una nueva edición de "Noche Cimientos", un encuentro solidario que reunió a más de 300 funcionarios, empresarios, académicos, periodistas y referentes sociales en La Rural.

La cifra que atravesó toda la noche fue contundente: apenas 3 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad logra completar el secundario sin abandonar o repetir.

Alejandro Berardi, Presidente de Cimientos; Mariana Fonseca, del Concejo Cimientos; Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva F. Cimientos.

Bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", se buscó poner a la educación en el centro de la agenda pública y recordar que, para muchos adolescentes, terminar la escuela puede definir el resto de sus vidas.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la subasta solidaria de tres camisetas de la Selección argentina: dos firmadas por Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, y una tercera con la firma de Rodrigo De Paul. Todo lo recaudado será destinado a programas de acompañamiento educativo para adolescentes y jóvenes.

Pablo Quirno, Canciller y Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano.

"La probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes terminaron la secundaria", señaló la directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas, ante un salón colmado. Y agregó: "Cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las posibilidades de construir un proyecto de vida".

Por su parte, el presidente de la organización, Alejandro Berardi, destacó el trabajo que la fundación realiza desde hace casi tres décadas acompañando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. "Muchos de los chicos que acompañamos son la primera generación de su familia en terminar la secundaria", afirmó.

Se proyectó un video institucional que invitó a pensar que los partidos que definen el futuro del país no siempre se juegan en una cancha, sino muchas veces en un aula.

De Izq. a der.: Hugo Ferrer, Director de Grupo Crónica; Lucas Olmos, Director General de Grupo Olmos; Paula Rossi, Coordinadora Institucional de Fundación Leandro Olmos; Sonia Concina, Presidenta Fundación Leandro Olmos; , Rafael Escalante, Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos, Gonzalo Marchese, Jefe de Logística y Supply Chain de NEFRA Medical Care.

Entre los asistentes estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; la diputada Alicia Fregonese y ministros provinciales de Educación, entre otros referentes políticos, empresariales y sociales.

Grupo Olmos y Fundación Leandro Olmos también acompañaron la iniciativa con la presencia de Lucas Olmos, director general de Grupo Olmos; Sonia Concina, presidenta de Fundación Leandro Olmos; Paula Rossi, coordinadora institucional de la Fundación; Gonzalo Marchese, jefe de Logística y Supply Chain de NEFRA Medical Care; Rafael Escalante, de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos; y Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica.

"En Grupo Olmos trabajamos para que el crecimiento no sea solamente profesional, sino también personal. Por eso acompañamos iniciativas que generan oportunidades reales para los jóvenes y ponen a la educación en el centro", expresó Lucas Olmos, director general de Grupo Olmos.

En la misma línea, Sonia Concina, presidenta de Fundación Leandro Olmos, señaló: "Desde Fundación Leandro Olmos acompañamos hogares de niños y trabajamos todos los días con realidades muy sensibles. Apoyar este tipo de iniciativas es fundamental porque representa la continuidad de ese compromiso con los chicos y con su futuro".

La participación del Grupo reafirmó su compromiso con la educación, la inclusión y el acompañamiento de iniciativas que generan oportunidades concretas para adolescentes y jóvenes en contextos vulnerables.

Desde 1997, Fundación Cimientos trabaja en todo el país para acompañar a adolescentes en contextos vulnerables a través de tutorías, becas y programas de desarrollo socioemocional. Actualmente, la organización acompaña a más de 8.000 estudiantes en 460 escuelas argentinas.

Porque mientras el Mundial despierta pasión colectiva, todavía hay miles de chicos que siguen esperando algo mucho más importante: la oportunidad de terminar la escuela.



