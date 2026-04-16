La revista Time eligió al argentino Rafael Grossi entre los líderes más influyentes

La revista Time incluyó al diplomático Rafael Mariano Grossi en su prestigioso listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se impuso como el único representante de la Argentina en la selección de este año, superando en visibilidad global a figuras de la política y el deporte nacional gracias a su gestión técnica en los focos de tensión nuclear más críticos del planeta.

El rol del OIEA en escenarios de conflicto

Desde su asunción en 2019, Grossi ha liderado misiones de alta complejidad, destacándose su intervención personal en la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, para evitar una catástrofe radiactiva en plena zona de guerra.

Asimismo, su labor como árbitro en el programa nuclear de Irán ha sido fundamental para mantener canales de diálogo abiertos entre Teherán y las potencias occidentales.

"Grossi logró mantener operativa la diplomacia nuclear en momentos donde los consensos globales parecen desmoronarse", señaló el editor general de Time, Karl Vick, al justificar la incorporación del argentino en la categoría de líderes mundiales junto a personalidades como Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Alerta por Corea del Norte y proyección futura

En este mes de abril de 2026, el diplomático nacido en Buenos Aires reforzó su perfil de influencia al advertir sobre una expansión acelerada en las capacidades armamentísticas de Corea del Norte.

Durante una visita a Seúl, el jefe de la OIEA denunció una actividad intensificada en el complejo de Yongbyon, calificando la situación como "muy seria" para la estabilidad internacional.

Formado en la Universidad Católica Argentina, Grossi es el primer latinoamericano en conducir el organismo nuclear de la ONU.

Su capacidad de gestión lo ha posicionado, además, como uno de los candidatos naturales para la Secretaría General de las Naciones Unidas, fundamentado en su mirada crítica sobre el actual sistema multilateral y su participación activa en el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear.