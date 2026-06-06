Preocupante: menos de la mitad de los argentinos dice sentirse feliz y crece el agotamiento laboral

La felicidad de los argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Un estudio sobre salud emocional correspondiente al primer semestre de 2026 mostró que apenas el 46,8% de la población asegura sentirse feliz con su vida, el registro más bajo desde 2018.

Al mismo tiempo, el informe detectó un aumento de los síntomas asociados al estrés crónico laboral, una problemática que ya afecta al 23,8% de los ciudadanos y que muestra señales de crecimiento en distintos grupos sociales y etarios.

Uno de los datos más llamativos del estudio es la fuerte brecha educativa que aparece en los indicadores de bienestar. Entre las personas con nivel educativo primario, apenas el 20% manifestó sentirse satisfecho con su vida, mientras que el 32% presentó síntomas de "burnout", el porcentaje más alto de todo el relevamiento.

En el extremo opuesto aparecen quienes poseen estudios de posgrado. Ese grupo registró una mejora del 15% en sus niveles de felicidad respecto del año anterior y exhibió la menor incidencia de agotamiento laboral, con un 18,5%.

El informe, realizado por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de Insight 21, indica que los resultados vuelven a mostrar que la educación funciona como un factor de protección frente al malestar emocional y al desgaste vinculado al trabajo.

También se detectaron diferencias por género. La caída de los niveles de felicidad impactó principalmente entre los hombres, mientras que los síntomas de burnout aumentaron en todos los grupos de edad durante el último año.

Los niveles más elevados de agotamiento mental se observaron entre las personas de 40 a 49 años, con una prevalencia del 28%, seguidas por quienes tienen entre 50 y 59 años, con un 25%.

Además de los indicadores de felicidad y burnout, el estudio reveló una presencia significativa de malestar emocional generalizado. El 47% de los encuestados afirmó sentirse nervioso, angustiado o tenso varios días a la semana, mientras que un 34% señaló haber perdido interés o placer en actividades que antes disfrutaba.

Los datos reflejan un escenario complejo para la salud emocional de los argentinos y muestran que el bienestar continúa deteriorándose en amplios sectores de la población, especialmente entre quienes enfrentan mayores dificultades educativas y laborales.