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Domingo, 15 de marzo de 2026

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CLIMA DIVIDIDO

Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 16 y el sábado 21 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.

mperalta

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.

Pronóstico semanal

Lunes 16 

Temperaturas: Mínima de 23° y máxima de 29°

Mañana: cielo parcialmente nublado
Mediodía: chaparrones
Tarde: tormentas aisladas
Noche: mayormente nublado

Martes 17

Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 26°

Mañana: tormentas aisladas
Mediodía: tormentas
Tarde:  tormentas fuertes
Noche: chaparrones

Miércoles 18

Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 25°

Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado
Tarde y noche: algo nublado

Jueves 19

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado

Viernes 20 

Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 25°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado

Sábado 21

Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado

Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 16 y el sábado 21 de marzo
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