Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 16 y el sábado 21 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.
Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).
Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.
Pronóstico semanal
Lunes 16
Temperaturas: Mínima de 23° y máxima de 29°
Mañana: cielo parcialmente nublado
Mediodía: chaparrones
Tarde: tormentas aisladas
Noche: mayormente nublado
Martes 17
Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 26°
Mañana: tormentas aisladas
Mediodía: tormentas
Tarde: tormentas fuertes
Noche: chaparrones
Miércoles 18
Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 25°
Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado
Tarde y noche: algo nublado
Jueves 19
Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado
Viernes 20
Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 25°
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado
Sábado 21
Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado