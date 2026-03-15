Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 16 y el sábado 21 de marzo

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.



Pronóstico semanal

Lunes 16

Temperaturas: Mínima de 23° y máxima de 29°

Mañana: cielo parcialmente nublado

Mediodía: chaparrones

Tarde: tormentas aisladas

Noche: mayormente nublado

Martes 17

Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 26°

Mañana: tormentas aisladas

Mediodía: tormentas

Tarde: tormentas fuertes

Noche: chaparrones

Miércoles 18

Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 25°

Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado

Tarde y noche: algo nublado



Jueves 19

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado

Viernes 20

Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 25°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado

Sábado 21

Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado