Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 4 y el sábado 9 de mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el reporte del mapa climático para Buenos Aires, destacando que la semana del lunes 4 al sábado 9 presentará una marcada alternancia entre jornadas nubosas y descensos graduales de temperatura.

Inicio de semana estable

El lunes 4, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado. Se estiman temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 21°C de máxima. "Se espera que la humedad se mantenga elevada durante las primeras horas de la mañana", indicaron fuentes oficiales sobre el inicio del período.

Para el martes 5, las condiciones se mantendrán similares, aunque con un leve aumento en la cobertura nubosa hacia la tarde. Los termómetros marcarán un piso de 13°C y un techo de 22°C. El miércoles 6, el viento comenzará a rotar hacia el sector sur, manteniendo las marcas térmicas entre los 14°C y 20°C.

Descenso térmico y nubosidad

Hacia la segunda mitad de la semana, se profundizará el ingreso de una masa de aire más fría sobre Buenos Aires.

El jueves 7 se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente cubierto. "El ingreso de aire frío será determinante para la caída de las marcas térmicas hacia el fin de semana", detalló el reporte técnico.

El viernes 8, la mínima se ubicará en los 9°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 16°C bajo un cielo plomizo.

Finalmente, el sábado 9, las condiciones en Buenos Aires registrarán un estado mayormente nublado durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 8°C, con vientos provenientes del sudoeste a 23 mph y una humedad promedio del 63%. Se estima un "20% de probabilidad de precipitaciones durante el día", lo que marca el cierre de una semana con rasgos otoñales definidos.