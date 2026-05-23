Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 23 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
IDENTIDAD

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards por la campaña "Imperfectamente Humanos"

El certamen, uno de los más prestigiosos, es conocido dentro de la industria audiovisual y sonora a nivel mundial como los "Óscar de la radio".

La emisora Rock & Pop fue distinguida en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards gracias a su campaña "Imperfectamente Humanos", que obtuvo un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion.

Considerados dentro de la industria como los "Óscar de la radio", los New York Festivals Radio Awards otorgan una distinción cada año a las producciones más innovadoras y destacadas del mundo vinculadas a la radio, el podcasting, el periodismo y el storytelling sonoro. El certamen reúne trabajos de distintos países y plataformas y pone el foco en la creatividad, la calidad artística y la potencia narrativa.

En este sentido, el Finalist Diploma representa un reconocimiento internacional para aquellas producciones que logran llegar a la instancia final de evaluación entre cientos de piezas presentadas de todo el mundo.

El galardón obtenido por "Imperfectamente Humanos" ubicó a Rock & Pop dentro de la selección global de contenidos sobresalientes elegidos por el jurado del festival.

La campaña contó con dirección creativa de Julián Etchevarría, coordinación artística de Martín Codini, guion y diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta, además de locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

La producción buscó reflejar el espíritu histórico de la emisora y su apuesta permanente por encontrar nuevas formas de identidad sonora.

Esta nota habla de:
1
La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis
Noticias

La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis

2
Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

3
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica