Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards por la campaña "Imperfectamente Humanos"

La emisora Rock & Pop fue distinguida en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards gracias a su campaña "Imperfectamente Humanos", que obtuvo un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion.

Considerados dentro de la industria como los "Óscar de la radio", los New York Festivals Radio Awards otorgan una distinción cada año a las producciones más innovadoras y destacadas del mundo vinculadas a la radio, el podcasting, el periodismo y el storytelling sonoro. El certamen reúne trabajos de distintos países y plataformas y pone el foco en la creatividad, la calidad artística y la potencia narrativa.

En este sentido, el Finalist Diploma representa un reconocimiento internacional para aquellas producciones que logran llegar a la instancia final de evaluación entre cientos de piezas presentadas de todo el mundo.

El galardón obtenido por "Imperfectamente Humanos" ubicó a Rock & Pop dentro de la selección global de contenidos sobresalientes elegidos por el jurado del festival.

La campaña contó con dirección creativa de Julián Etchevarría, coordinación artística de Martín Codini, guion y diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta, además de locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

La producción buscó reflejar el espíritu histórico de la emisora y su apuesta permanente por encontrar nuevas formas de identidad sonora.