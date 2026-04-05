Semana no tan santa: reclamo vecinal en el acceso a Mar del Plata y demoras en la Ruta 2 por pedidos de seguridad vial

Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata se manifestaron este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 2 y la calle Dachary para exigir medidas urgentes de seguridad vial.

La movilización, que se desarrolló entre las 16:30 y las 18, generó complicaciones en el tránsito de quienes emprendían el regreso tras el fin de semana, teniendo como dato central el reclamo por un tramo de riesgo constante tras el fallecimiento de un peatón ocurrido días atrás.

Los motivos del colapso en la salida de la ciudad

La protesta dio continuidad a una jornada de lucha iniciada el sábado, motivada por el malestar creciente ante la peligrosidad del sector.

Los manifestantes se apostaron a la vera de la ruta con carteles para visibilizar lo que consideran una zona desprotegida para quienes viven y transitan diariamente por allí.

Según denunciaron los vecinos, el sector presenta características urbanas con alta circulación de ciclistas y peatones, pero carece de la infraestructura necesaria para garantizar su integridad.

Entre las consignas más escuchadas en el lugar, se destacó el pedido de justicia: "Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2".

Un petitorio con medidas concretas para las autoridades

El reclamo de la comunidad no se limitó a la presencia en la calzada, sino que incluyó un listado específico de obras y controles dirigidos a las autoridades competentes.

Los residentes puntualizaron que la falta de señalización adecuada, la escasa iluminación y el exceso de velocidad de los conductores transforman el cruce en una trampa mortal.

De acuerdo con lo informado por el sitio Ahora Mar del Plata, los pedidos incluyen:

Instalación de semáforos y reductores de velocidad.

Construcción de una bicisenda y demarcación de la calzada.

Establecimiento de una velocidad máxima de 60 km/h y cámaras de control.

Mejoras integrales en el alumbrado público del área.

La manifestación puso nuevamente en agenda la necesidad de transformar este tramo de la Ruta Nacional 2 en un espacio seguro para la convivencia entre el tránsito pesado, los turistas y la vida cotidiana de los barrios periféricos de Mar del Plata.