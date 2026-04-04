Bondiola de cerdo al horno con mostaza y miel: receta fácil y económica para el almuerzo de Pascuas

El almuerzo de Pascuas suele ser una ocasión especial para compartir en familia, y una opción rendidora y accesible es la bondiola de cerdo al horno con mostaza y miel. Con ingredientes simples, esta preparación es ideal para quienes buscan una receta sencilla y no gastar de más.

Durante la Semana Santa, muchas personas evitan el consumo de carne como parte de la tradición cristiana, aunque esta práctica se retoma el domingo, cuando se celebra la resurrección de Cristo. Así, es habitual que muchos elijan comidas "potentes".

En esta oportunidad, te compartimos una preparación bien sabrosa que tiene como protagonista la bondiola de cerdo, un corte que en carnicerías suele conseguirse en un rango aproximado de entre $9.000 y $11.000 el kilo.

El precio pasa a ser un punto clave, justo en un fin de semana largo de cuatro días a comienzos de mes, cuando muchas personas todavía no cobraron y necesitan estirar el presupuesto hasta la semana siguiente.

Receta de bondiola de cerdo al horno con mostaza, miel y vegetales

Esta preparación combina facilidad de elaboración con un resultado abundante y lleno de sabor. Gracias a su cocción al horno y al aporte de los vegetales, se consigue un plato completo, ideal para resolver un almuerzo familiar sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Ingredientes

1,5 kilos de bondiola.

3 cucharadas de mostaza.

2 cucharadas de miel.

2 papas.

2 zanahorias.

1 cebolla.

Sal, pimienta y aceite.





La bondiola de cerdo al horno es un plato rico y muy fácil de preparar, elaborado con ingredientes simples y accesibles (Imagen: Pinterest).

Preparación, paso a paso

En un recipiente, integrar la mostaza con la miel, agregar sal y pimienta a gusto y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea. Colocar la bondiola en una fuente o bandeja apta para horno y cubrirla completamente con la mezcla, asegurándose de impregnar bien toda la superficie. Dejar reposar al menos 30 minutos para que la carne absorba los sabores. Pelar y cortar las verduras en trozos medianos y distribuirlas alrededor de la bondiola en la fuente. Llevar a horno precalentado a 180 grados y cocinar durante aproximadamente 1 hora y media. Durante la cocción, es recomendable ir retirando la fuente y rociar la carne con sus propios jugos para mantenerla húmeda y potenciar el sabor.

La bondiola debe quedar dorada por fuera, tierna por dentro y con un equilibrio agridulce.

Cheesecake de frutos rojos: una opción dulce, fresca y distinta para la merienda de Pascuas





Para la tarde de Pascuas, y como alternativa a las opciones más tradicionales como la rosca o los huevos de chocolate, el cheesecake de frutos rojos aparece como una propuesta fresca, tentadora y fácil de preparar en casa.

Se trata de un postre que combina la cremosidad del relleno con el contraste ligeramente ácido de los frutos rojos, logrando un equilibrio de sabores muy agradable. La clave está en su estructura: una base crocante de galletitas, un relleno suave y una cobertura frutada que aporta color y frescura.

Ingredientes

200 gramos de galletitas dulces (tipo María).

100 gramos de manteca derretida.

500 gramos de queso crema.

200 mililitros de crema de leche.

100 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

7 gramos de gelatina sin sabor.

50 mililitros de agua fría y 200 gramos de frutos rojos (frescos o congelados: frutillas, arándanos, frambuesas o moras).

2 cucharadas de azúcar extra Jugo de medio limón.





Cheescake de frutos rojos: una receta diferente para disfrutar la merienda del domingo de Pascuas (Imagen ilustrativa).

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos, paso a paso