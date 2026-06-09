Sorpresa en La Rioja: descubrieron un antecesor gigante de cocodrilo que vivió hace 237 millones de años

Un descubrimiento realizado en el Parque Nacional Talampaya permitió a científicos argentinos identificar una especie hasta ahora desconocida de reptil depredador que habitó el territorio hace unos 237 millones de años, durante el período Triásico.

El sorprendente hallazgo de este ejemplar aporta así nueva información sobre los ancestros de los cocodrilos modernos y sobre los ecosistemas que surgieron después de una de las mayores extinciones masivas de la historia del planeta.

La investigación, llevada adelante por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y difundida este martes en la revista especializada Papers in Palaeontology, dio como resultado la descripción de un nuevo género y especie denominado Shakajlura riojanensis, cuyo nombre puede traducirse como "lagarto bendito de La Rioja".

El hallazgo del antecesor del cocodrilo





Los restos fueron encontrados durante campañas paleontológicas desarrolladas en 2017 y 2018 en la Formación Chañares, un reconocido yacimiento ubicado dentro de Talampaya. Allí los investigadores recuperaron diversos elementos del esqueleto, entre ellos huesos del cráneo, partes del cuerpo y piezas correspondientes a la cintura pélvica.

Según los especialistas, se trata del primer integrante de este grupo de reptiles que se describe en Argentina desde 1997, un dato que resalta la relevancia científica del descubrimiento.

Shakajlura riojanensis pertenecía al grupo de los paracrocodilomorfos, animales emparentados de manera lejana con los cocodrilos actuales. Durante el Triásico Medio y Superior, mucho antes de que aparecieran los grandes dinosaurios carnívoros, estos depredadores dominaban los ecosistemas terrestres. Algunos ejemplares podían alcanzar entre cuatro y diez metros de longitud.

Las dimensiones del Shakajlura riojanensis.

En el caso de la nueva especie riojana, los investigadores estiman que llegaba a medir aproximadamente seis metros de largo y poseía un cráneo de unos 60 centímetros, características que lo ubicaban entre los grandes cazadores de su tiempo.

El análisis anatómico permitió identificar rasgos que diferencian a este reptil de otros parientes cercanos. Uno de ellos es la escasa ornamentación presente en el maxilar superior, una característica que contrasta con las superficies rugosas observadas en los cocodrilos actuales. Además, presenta una configuración singular en el hueso prearticular de la mandíbula, cuyas proporciones no coinciden con las registradas en especies relacionadas.

Para Ariel Cardillo, becario doctoral del CONICET, el contexto geológico donde apareció el ejemplar resulta tan importante como el propio hallazgo. "El Triásico es un momento clave en la historia de la vida en la Tierra: comenzó luego de la Gran Mortandad, como se conoce a la extinción masiva más grande de la que se tenga registro -la del Pérmico superior, hace 252 millones de años- y es el primer período de la denominada ‘Edad de los reptiles', es decir la Era Mesozoica. En ese sentido, los afloramientos de la Formación Chañares presentan un registro de interés mundial, porque incluyen ancestros de mamíferos, dinosaurios y cocodrilos", explicó.

Los restos del Shakajlura riojanensis hallado en La Rioja.

Desde el organismo científico remarcaron que los paracrocodilomorfos constituyen hallazgos poco frecuentes dentro del registro fósil. Por esa razón suelen ser considerados verdaderas "figuritas difíciles" para los paleontólogos, ya que se conocen muy pocos ejemplares en comparación con otros animales que vivieron en la misma época.

Los investigadores destacaron además que el descubrimiento permite comprender mejor la evolución temprana de los cocodrilos, el único linaje de este grupo que logró sobrevivir hasta la actualidad. Al mismo tiempo, ofrece nuevas pistas sobre la composición de las faunas que poblaron la Tierra tras la devastadora extinción del final del Pérmico.