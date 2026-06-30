Tarifa social de agua: cómo solicitar el subsidio ante aumentos

Tras el aumento del 3% dispuesto para julio en los servicios de agua y cloacas, la empresa AySA recordó que se encuentra disponible la tarifa social.

Este beneficio está destinado a los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense que registren dificultades para afrontar el pago de sus facturas.

Requisitos de ingresos y beneficios en las facturas de agua

El subsidio residencial está dirigido a hogares unipersonales cuyo ingreso neto no supere el equivalente a dos jubilaciones mínimas, fijando el tope en $823.980 a partir del 1º de julio.

Para las viviendas con más integrantes, dicho límite de ingresos se incrementa en el valor de una jubilación mínima por cada persona adicional.

El programa ofrece tres grandes ventajas para los beneficiarios vigentes:

Descuentos variables en el consumo de los hogares de acuerdo a su capacidad de pago.

Planes de regularización de deudas con quita del 100% de recargos e intereses, financiables en hasta 12 cuotas fijas.

Exención de cortes o reducciones del servicio por falta de pago mientras se mantenga activo el beneficio.

Cómo realizar el trámite online y el programa Caso Social

La solicitud de la tarifa social tiene un año de vigencia y se puede gestionar de forma digital completando una declaración jurada.

Los interesados deben ingresar a los sitios web oficiales de AySA o del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), presentando una factura del servicio y los datos de ingresos del grupo familiar.

También es posible enviar la documentación por correo electrónico a tarifa.social@aysa.com.ar.

Por otro lado, existe la modalidad Caso Social para familias en situaciones de vulnerabilidad crítica o con personas con discapacidad a cargo.



Este trámite se realiza exclusivamente de forma presencial en las oficinas del ERAS y requiere un informe socioambiental, otorgando una bonificación del 100% en las facturas y deudas vigentes.