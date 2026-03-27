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Viernes, 27 de marzo de 2026

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Tormentas y viento fuerte para el sábado en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor

El SMN prevé ráfagas de hasta 50 km/h y hasta 70% de probabilidad de tormenta entre el sábado y el lunes. A mitad de semana, las temperaturas vuelven a los 30 grados.

Nicolás Blanco

El sábado será el día más complicado de la semana en Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas con probabilidad de entre 40 y 70%, temperaturas de 21 a 27 grados y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes 27 ya transita con lluvias aisladas (10 a 40% de probabilidad) y máxima de 27 grados. La inestabilidad se extiende hasta el lunes 30, cuando las lluvias se concentran en la mañana y el tiempo mejora hacia la noche, con mínima de 23 y máxima de 29 grados.

El domingo 29 también será húmedo y pesado: tormentas aisladas, entre 22 y 30 grados.

Cuándo vuelve el buen tiempo en Buenos Aires

El viernes 27 ya transita con lluvias aisladas (10 a 40% de probabilidad) y máxima de 27 grados. La inestabilidad se extiende hasta el lunes 30, cuando las lluvias se concentran en la mañana y el tiempo mejora hacia la noche, con mínima de 23 y máxima de 29 grados.El domingo 29 también será húmedo y pesado: tormentas aisladas, entre 22 y 30 grados.Cuándo vuelve el buen tiempo en Buenos AiresAsí estará el pronóstico para esta semana.&nbsp;
Así estará el pronóstico para esta semana. 


El martes 31 marca el quiebre: sin lluvias, cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 23 y 30 grados. El miércoles 1 de abril repetirá condiciones similares.

El jueves 2 podría traer algo de inestabilidad (10 a 40% de probabilidad), con temperaturas de 21 a 29 grados.

La semana arranca tormentosa, pero se estabiliza con calor de hasta 30 grados desde el martes.

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