Tránsito complicado: qué autopistas y avenidas estarán cerradas esta semana por mantenimiento

La circulación en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires sufrirá complicaciones durante los próximos días debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, habrá cierres y restricciones en autopistas y avenidas entre la noche del domingo 19 y el viernes 24.



Las intervenciones fueron organizadas por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) y forman parte de un plan de reparaciones y ampliaciones en sectores clave de la red vial. Desde la cartera conducida por Pablo Bereciartua recomendaron a conductores particulares y transportistas consultar previamente los tramos afectados antes de iniciar sus recorridos.

¿ Qué autopistas y avenidas estarán cortadas esta semana ?



Uno de los puntos donde se concentrarán los trabajos es el enlace entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Allí se dispondrá un cierre total durante siete horas: comenzará a las 22 del domingo 19 y se extenderá hasta la madrugada del lunes.

La autopista Buenos Aires-La Plata.

A su vez, el lunes 20 y el martes 21 habrá restricciones en la Avenida General Paz. En esas jornadas se cerrarán los accesos hacia la Autopista Perito Moreno entre las 22 y las 5. La medida impactará en ambos ingresos, tanto para quienes circulen en dirección al Río de la Plata como para los que se dirijan hacia el Riachuelo.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno porteño, las interrupciones del tránsito se deben a tareas técnicas destinadas a reparar las juntas de la calzada. Este tipo de intervención requiere que no haya circulación vehicular para poder ejecutarse de forma adecuada.

Como alternativa, quienes transiten por la Avenida General Paz podrán descender en la Avenida Rivadavia y luego volver a incorporarse a la Autopista Perito Moreno mediante la rampa ubicada a la altura del 9300 de esa arteria.