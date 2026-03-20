Trenes de larga distancia: habilitan la venta de pasajes a Mar del Plata, Rosario y otros destinos

La empresa estatal Trenes Argentinos anunció la apertura oficial de la venta de pasajes para sus servicios de larga distancia hasta fin de mayo. La medida permite a los usuarios programar sus viajes con antelación hacia destinos clave como Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado. Siguen vigentes descuentos por la compra online y beneficios para grupos puntuales de pasajeros.

Según la información oficial que difundió la firma que opera los ferrocarriles, los plazos para la adquisición de tickets varían según el destino elegido. Sin embargo, estos servicios siguen ofreciendo una alternativa económica para hacer una escapada durante los próximos meses.

Para quienes se dirijan a Rosario , los pasajes ya están disponibles para viajar hasta el 29 de marzo.

, los pasajes ya están disponibles para viajar hasta el 29 de marzo. En el caso de Bragado , la ventana de venta se extiende hasta el 29 de abril.

, la ventana de venta se extiende hasta el 29 de abril. Para Mar del Plata , hasta el 4 de mayo.

, hasta el 4 de mayo. Para el servicio a Junín, los usuarios podrán asegurar su lugar hasta el 31 de mayo.

Requisitos y documentación obligatoria para viajar

Para garantizar la seguridad y el orden en el servicio, Trenes Argentinos recordó que los pasajes son intransferibles. En caso de que el titular no pueda realizar el viaje, deberá tramitar la devolución del ticket bajo las condiciones de reintegro vigentes.

Al momento de la compra en boleterías, es obligatorio presentar el DNI original (físico o digital) o pasaporte vigente. Para el caso de los menores de 18 años, se aplican normativas estrictas:

No se venderán pasajes a menores de edad que no estén acompañados por sus padres o tutores legales.

Los adultos responsables deberán acreditar el vínculo mediante partida de nacimiento o libreta familiar .

En el sistema de compra online, se permite un máximo de 8 pasajes por transacción.

Los descuentos vigentes para viajar en trenes de larga distancia

Aquellos que realicen la compra a través de la modalidad online obtendrán un 10% de descuento en el valor del ticket. Para acceder a este beneficio, es requisito indispensable estar registrado previamente en la plataforma oficial de la empresa (webventas.sofse.gob.ar).

Por su parte, las personas jubiladas y pensionadas cuentan con un beneficio diferencial y sus pasajes tienen un 40% de descuento. Este porcentaje de ahorro es aplicable tanto en la compra web como en boleterías habilitadas, donde se deberá presentar el DNI original junto con la credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.

En cuanto a la política de gratuidad, los menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50% del pasaje. Asimismo, las personas con discapacidad tienen derecho a viajar de forma gratuita presentando su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en original, beneficio que se extiende a un acompañante si lo precisa.

Todos los horarios y las tarifas vigentes de los viajes de larga distancia se pueden consultar en la web oficial de Trenes Argentinos.

Ahora podés viajar con tu mascota en los servicios Buenos Aires - Rosario, Buenos Aires - Junín, Buenos Aires - Bragado y Buenos Aires - Mar del Plata.

Viajar en tren con mascotas

Como bien se informó, ahora se puede viajar con una mascota en los servicios desde Buenos Aires a Rosario, Junín, Bragado y Mar del Plata. Trenes Argentinos detalló los siguientes puntos a considerar sobre el servicio especial que tiene un valor de $77.500:

Se permite 1 mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perro o gato.

El traslado será únicamente de cabecera a cabecera.

La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base.