Video: un elefante marino gigante se cruzó en medio de la calle y obligó a un operativo para rescatarlo

Un elefante marino irrumpió en el camino que conecta con la Isla Santiago, en Ensenada. Personal especializado coordinó el operativo de contención.

El hallazgo del mamífero marino alteró la circulación vehicular en la zona, lo que motivó el despliegue inmediato de un operativo de contingencia y seguridad vial.

El ejemplar pertenece a la familia de mamíferos pinnípedos que se caracteriza por el dimorfismo sexual y por ser el de mayor tamaño entre las focas.

Ante la obstrucción del trayecto, personal de la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires se hizo presente en el lugar.

Voceros de la Municipalidad de Ensenada señalaron que el espécimen había sido detectado el día previo en las proximidades del puente levadizo que une a la Avenida Almirante Brown con la isla. No obstante, este martes se desplazó hacia el centro del camino pavimentado.

El operativo para rescatar al elefante marino quedó registrado en varios videos captados por los vecinos de la zona. En las imágenes se puede observar al animal siendo dirigido hacia un vehículo perteneciente a la Fundación Temaikèn que habilitó una unidad para su traslado.

Un operario de los equipos de emergencia ejecutó maniobras de disuasión con el propósito de redirigir al mamífero hacia el agua.

Los rescatistas que participaron en el operativo señalaron que el Canal Santiago, una vía fluvial artificial que separa a la Isla Santiago del margen continental y posee desembocaduras hacia el Río de la Plata, fue la ruta de acceso por la cual el ejemplar ingresó.

Antecedentes de elefantes marinos en la zona

Asimismo, aclararon que no es la primera vez que ocurre algo similar. Un acontecimiento similar ocurrió hace un año y medio, cuando se constató la aparición de otro integrante de la misma especie en el curso del Arroyo del Gato, un canal perteneciente a la cuenca del Río de la Plata que atraviesa el partido de La Plata.

En aquella oportunidad, el hallazgo se produjo en un punto geográfico más alejado del frente costero. Respecto a ese antecedente, los especialistas determinaron que se trataba de un ejemplar subadulto, lo que justificaba sus proporciones inferiores en comparación con el mamífero localizado recientemente en el acceso isleño de Ensenada.

"No es inusual que aparezcan en el Río de la Plata y a veces buscando alimentos se introducen por los canales. Hemos tenido registros en Berisso, Punta Indio, Magdalena, Ensenada, Quilmes; pero casos como este es más raro, que haya remontado un canal y haya terminado perdido", detalló en esa ocasión el entonces director de Biodiversidad de la Provincia, Juan Pablo Manchiola.