Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

Con la llegada de los meses primaverales, cuando las alergias suelen hacer una fuerte irrupción entre la población, aparece un mal que si bien puede llegar en cualquier momento del año, tiene en la citada estación uno de sus puntos más elevados para asomar: se trata de la urticaria, que es molesta y que puede asociarse a otras enfermedades más serias, como es el hipotiroidismo o el lupus.



Consultado sobre qué es la urticaria y qué afecciones puede presentar en el organismo, el doctor Claudio Parisi (M.N. 95.292 y jefe de alergia del Hospital Italiano de Buenos Aires), le comentó a Crónica que "es una enfermedad que se caracteriza por inflamación en la piel y la presencia de ronchas, muchas veces estas están solas, y otras veces van junto a un tipo de lesiones que se llaman angioedema, que es hinchazón y puede afectar los labios, párpados, oídos o cualquier parte del cuerpo. En general, estas ronchas solas son las más frecuentes, y la mitad de los casos un 40 por ciento, puede ser junto a un angioedema y un 10 por ciento de los casos pueden ser sólo angioedema, que es la hinchazón".



Dos clases



Hay que resaltar que la urticaria se divide en dos tipos: "Por un lado, la aguda, que dura menos de un mes y medio, y la crónica que dura más de ese tiempo. Es una clasificación médica arbitraria pero nos sirve para distinguir entre estos dos tipos. La aguda es frecuente, se dice que el 20 por ciento de la población del mundo en algún momento tiene ronchas, que puede ser de origen alérgico o no, la urticaria crónica es menos frecuente y puede depender de los diferentes países cuál es su prevalencia. Nosotros tenemos una prevalencia de urticaria crónica que es baja, pero calculamos de 11 a 20 mil personas de nuestro país que podría estar sufriendo de urticaria crónica, que es una enfermedad un poco más rara", agregó el facultativo.

Consultado sobre los síntomas de la misma, Parisi dijo que "puede aparecer sin síntoma previo, lo que tenemos que distinguir por ahí que es lo que más se confunde, es si la urticaria es un proceso alérgico o no, cuando es un proceso alérgico de una relación directa con algo que produce alergia, porque la urticaria puede ser un síntoma de un cuadro alérgico o puede ser una enfermedad en sí misma, o sea urticaria crónica sería una enfermedad sola sin tener que ver con las alergias. A veces estos cuadros aparecen después de cuadros infecciosos o se asocian a otras enfermedades como autoinmunológicas como el hipotiroidismo, lupus, puede aparecer después de la otra enfermedad, pero en general decimos que los cuadros de urticaria crónica espontánea, son los que no tienen una causa clara y duren un período mayor al mes y medio".



No es contagiosa



Para no llevar alarma a la sociedad debido a la poca información que se pudiera tener al respecto, el galeno argumentó que "no es una enfermedad contagiosa. En general estos cuadros la tiene la persona que está afectada por la enfermedad y el médico la va a detectar que no es un cuadro alérgico, tiene ronchas, picazón, le afecta la calidad de vida porque las ronchas se ven, puede alterarse el sueño y los pacientes están angustiados porque no saben cuál es al causa. Muchas veces los médicos no podemos definir la causa de la urticaria porque no se conoce demasiado del porqué se produce y puede durar mucho tiempo. Dura un 50 por ciento de los casos 6 meses, un 20 por ciento 2 años y otro 20 por ciento 5 años, aunque puede durar más tiempo, y no hay tratamiento actual que cure la enfermedad pero sí lo hay para que mejoren los síntomas y la calidad de vida de los pacientes".



Tratamiento



Una vez conocido el diagnóstico por parte del médico responsable, llega la hora del tratamiento.

"En primer lugar se le da un tratamiento histamínico, que son antialérgicos comunes, si bien no eran enfermedades alérgicas, el mecanismo de la misma se pone en juego por causas no alérgicas. Entonces podemos usar antialérgicos comunes que se llaman antihistamínicos modernos o de segunda generación, Loratadina, que son los fármacos más comunes. La mayoría de los pacientes responde bien al tratamiento y otros requieren más potentes, por ejemplo, el uso de corticoides o medicación nueva que se llaman anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales hay uno que se llama Omalizumab, que es un tratamiento que se usa en pacientes con cuadros severos que no responden a la terapia común", afirman.



Con respecto al aspecto estético de un paciente que sufre una urticaria espontánea, Parisi finalizó diciendo que "no deja marcas en el cuerpo porque las ronchas aparecen y desaparecen, dura alrededor de 24 horas, la piel queda bien y sin ningún tipo de lesiones, hay que diferenciarlo de otro tipo de urticaria que producen inflamación, que se llaman vasculitis, que esa podría dejar alguna lesión después, pero en general, la urticaria crónica una vez curada no deja marcas. El problema en esta enfermedad es cuando está activa, porque produce muchos síntomas y eso genera mucho deterioro, pero una vez que se cura no deja secuelas".

Lo que debemos saber

1- Hay dos tipos de urticaria: la aguda y la crónica.

2- La aguda dura un mes y medio, y la otra más de este tiempo.

3- Se caracteriza por la inflamación de la piel y la presencia de ronchas.

4- Se calcula que de 11 a 20 mil personas en nuestro país la padecen.

5- Puede se de origen alérgico o no (alergia a ácaros, animales, productos de limpieza).

6- El primer tratamiento que se aplica es el histamínico, luego hay más potentes.

7- La urticaria crónica espontánea no pone en riesgo la vida de un paciente.

8- Este tipo de urticaria no deja marcas en el cuerpo ya que las ronchas desaparecen.

Los porcentajes



Si bien no hay números exactos sobre los casos que se registran sobre esta enfermedad, sí hay un tentativo de la misma, y el doctor Parisi se refirió a un sondeo privado que se llevó adelante en el nosocomio donde trabaja.

"Tenemos una estadística de un trabajo que publicamos este año en el cual se evaluaron alrededor de 160 mil personas, la población del Hospital Italiano de Buenos Aires, y encontramos que el 0,35 por ciento de las personas que corresponderían a 3 de cada 100 adultos y 3 de cada 600 chicos, esa sería la prevalencia, podría tener urticaria crónica espontánea, es diferente a la urticaria aguda que es mucho más frecuente, porque alrededor del 20 por ciento de la gente puede tener urticaria aguda, la crónica es menos frecuente pero en sí, esos son los números en Argentina”, sostuvo el facultativo.

Lo cierto es que esos mismos cálculos a nivel nacional indican que aproximadamente entre 11 mil y 20 mil personas, son las que estarían sufriendo la urticaria crónica en nuestro país aunque, como dijo el facultativo, con un buen tratamiento tiene su cura.