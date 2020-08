Hace 62 años atrás, el presidente de la Nación Argentina de entonces, Doctor Arturo Frondizi, en conjunto con los altos mando de la Marina de Guerra, fueron marcados por un acontecimiento que salió en todos los diarios del mundo, pero que con el paso del tiempo, la memoria se encargó de ir borrándola. En 1958, el mandatario habló ante la prensa y marcó un antes y un después en el historial de inesperados fenómenos en aguas jurisdiccionales que no lograron ser explicados, si se trataba de submarinos de alguna potencia, o naves de otros mundos surcando nuestro mar. Frondizi explicó que detectaron presencia submarina desconocida no identificada cerca del Golfo Nuevo, Chubut que, al no responder requerimientos, fueron atacadas por la Armada. Sí quedaron varias incógnitas: Nunca se pudo certificar que los cuatros buques de guerra que dispararon hayan dado en el blanco. ¿Eran submarinos que eludían radares, o en verdad naves de otras civilizaciones?

Avistajes extraños

Un año más tarde, la Armada volvió a avistar un gran submarino al que otra vez no se pudo identificar, y que según los radares, se detectó en la misma zona donde habían disparado los misiles. Esa vez, la Armada decidió no volver a atacar, pero sí observar de cerca lo que sucedía allí, y para mayor asombro, en 1960, esos avistajes de presencia submarina volvieron a aparecer en el mismo lugar. De todas maneras, ese año los marinos argentinos detectaron dos submarinos de forma intermitente. Los radares comenzaron a tener un comportamiento extraño e indicaron que los dos navegaban juntos pero de golpe desaparecían y de pronto volvían a aparecer como si nada.

Los medios internacionales negaron los hechos.

¿Eran rusos, yanquis o naves submarinas extraterrestres?

En aquel momento, la tripulación intentó entablar comunicación, pero nadie respondió. Se insistía en que se podía tratar de una nave tipo "21", de las fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y nada más, pero otra historia había detrás del avistamiento. Como no se pudo detectar el submarino y en los radares desaparecían repentinamente y luego aparecían, se comenzó a hablar de un OSNI (Objeto Sumergible No Identificable). Frente a esta situación y al ser notificada, los diarios de aquella década describían la situación que sucedía en aguas argentinas, la aparición de OSNIs y el actuar de la Marina.

Ataque contra OSNIs

Al ver las extrañas apariciones que se registraban en las aguas del sur, la Armada realizó un vasto operativo. Las autoridades utilizaron el contratorpedero Cervantes y los patrulleros King y Murature colocaron minas a lo largo de los 16 kilómetros de la boca del golfo. La operación comenzó el 11 de febrero de 1960, participaron 13 buques y 40 aviones. Los navíos efectuaron ataques con cargas de profundidad, que se iban arrojando cada diez minutos.

En ningún momento, supieron si dieron al blanco. Varios especialistas estadounidenses, en guerra antisubmarina arribaron al país y detallaron a los medios que solo era para asesorar y no había otros intereses. Lo llamativo ocurrió al día siguiente, cuando se detectaron dos submarinos en el mismo lugar. Por varios días, las extrañas naves aparecían en el periscopio y desaparecían con la misma rapidez.

Al día 21 del avistaje, la Marina lanzó torpedos guiados de forma electrónica. Como ninguno dio en el blanco, la aviación lanzó bombas mientras la artillería, desde tierra, acompañaba. Lo único que se sacó en limpio en aquel entonces, fue la detección de una presencia material y manchas de aceite, pero jamás se pudo descubrir de qué se trataba. Mientras tanto, se comenzó a chequear con diplomáticos de Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, Francia, Italia, Gran Bretaña y una veintena de países más, pero todos negaron haber enviado submarinos al lugar. Siete fueron los avistajes, y nunca se supo, si eran OSNIs o Submarinos fantasmas.