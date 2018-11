salud@cronica.com.ar

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1,2 millón de personas muere como consecuencia de accidentes en la vía pública.



En la Argentina, se producen anualmente más de 1.800 muertes y más de 120.000 heridos por esta causa que además, es el motivo principal de fallecimientos en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años.



Aunque los factores que influyen en los siniestros son diversos (visibilidad, condiciones climáticas, estado del camino, etc.), el factor humano (cansancio, efectos del alcohol o drogas, descuidos de imprudencias) continúa siendo el principal detonante.



Con respecto a ello, el Dr. Eduardo Silvestre (M.N. 57.969) Divulgador Científico de Grupo Medihome cuenta que "si bien la mayoría de las personas conoce perfectamente lo que hay que hacer para evitar un accidente de tránsito y las medidas preventivas que hay que tomar para reducir su impacto, son muy pocos los que las cumplen".



Así, el especialista brinda algunos ejemplos: "En una encuesta realizada en la Argentina, el 86% de los padres afirmó tener sillas especiales, en los autos, para sus niños menores de 4 años. Sin embargo en una observación sistemática solo el 16% de los niños viaja sentado en ellas. El uso del celular continúa siendo un problema, cerca del 10% de las personas lo utiliza mientras conduce. Y casi el 15% lo hace mientras cruza la calle. Pero uno de los aspectos más sorprendentes, es que el 30% de las personas no usa cinturón de seguridad al transitar por la ciudad”.

Para el experto la única manera de reducir el nivel de lesiones en los accidentes es a través

del correcto uso de los sistemas de seguridad del auto, respetando las señales de tránsito y las velocidades máximas.

Qué se debe hacer



En el caso de un accidente o siniestro vial, es fundamental saber qué hacer y qué no para ayudar a las víctimas hasta que llegue la asistencia médica. El Dr. Silvestre aconseja: "La primera sugerencia es no hacer nada para lo para lo que no te encuentres capacitado. A veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. El 70% de las personas no tiene conocimiento de primeros auxilios para ayudar a una víctima de un accidente de tránsito. Así que antes que nada hay que pedir ayuda y llamar al 107. El segundo paso es protegerse y evitar exponerse a situaciones de riesgo. Luego hay que señalizar la zona del accidente para evitar consecuencias mayores. Usar balizas, banderas improvisadas o cualquier señal que llame la atención".



Si la persona accidentada se encuentra consciente una forma de ayudarle es hablándole, ayudar a tranquilizarla pero nunca movilizarla. También se aconseja aflojarle la ropa para que esté más cómoda y respire mejor, y abrigarla en caso de que sea necesario. Si es un ciclista o motociclista, es importante no retirar el casco y, si la persona está inconsciente, chequear la respiración y el pulso.



Las secuelas



Los accidentes de tránsito son una de las más importantes causas de discapacidad en las personas jóvenes. Según la OMS, las consecuencias motrices junto con las afecciones psicológicas afectan a más del 95% de las personas que los padecen.



Es fundamental acompañar el proceso de rehabilitación física con apoyo psicológico intensivo aunque no se presenten síntomas.

"Los trastornos emocionales más frecuentes son: ataques de pánico, pérdida de confianza en uno mismo, ira, depresión, fobia a viajar y/o salir de casa, trastorno de estrés postraumático, problemas para dormir, angustia, dolores de cabeza, pesadillas, trastornos alimenticios. También se ven afectados muchas veces los familiares, con sentimientos de culpa por ejemplo", explica el especialista y agrega: "El tratamiento de las personas que han sufrido un accidente debe ser multidisciplinario y enérgico, centralizado en el paciente pero sin olvidar al resto de la familia. El mejor lugar para la rehabilitación y el abordaje de las secuelas, tanto físicas como psicológicas, es la propia casa del paciente. Está comprobado que al estar cerca de su familia, en su entorno, con su gente, el paciente tiene una recuperación mayor y más rápida y al mismo tiempo menos traumática, evitando también riesgos de sufrir infecciones intrahospitalarias y reduciendo gastos".

Números preocupantes por los accidentes de tránsito



• Son la principal causa de fallecimiento en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años.



• Los fines de semana, son los días con mayor cantidad de choques. - El 70% de las personas no tiene conocimiento de primeros auxilios para ayudar a una víctima.



• Son una de las más importantes causas de discapacidad en las personas jóvenes.



• Según la OMS las consecuencias motrices junto con las afecciones psicológicas afectan a más del 95% de las personas que los padecen.