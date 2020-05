Los sistemas de salud del mundo entero están siendo puestos a prueba. La capacidad de los hospitales y clínicas, el trabajo de los profesionales, la tecnología de la que disponen, los insumos y los tiempos de atención. En este contexto, casi toda la atención sanitaria está siendo dirigida a luchar contra la pandemia del Covid-19, por lo que liberar las salas de urgencia es prioridad para no saturar el sistema y prevenir los contagios. Ante esta situación, el riesgo que se presenta es no consultar a tiempo cuando existe una patología que sí lo amerita, especialmente cuando se trata de cuestiones ginecológicas.

"Los médicos sabemos muy bien lo problemático que puede ser un diagnóstico no dado a tiempo. Se trata de encontrar un equilibrio entre ir o no a una guardia, porque las patologías urgentes siguen ocurriendo", explica la doctora María Elisa Moltoni (M.N. N° 114737), médica ginecóloga de Halitus Instituto Médico.

Antes de dirigirse a una guardia médica es muy recomendable considerar algunas cuestiones importantes. En primer lugar, se debe maximizar el contacto no presencial. Intentar localizar al médico por otras vías (teléfono, e-mail, celular) para evacuar dudas. En el caso de no poder acceder a él, conseguir datos de algún profesional o, en el mejor de los casos, averiguar por las consultas virtuales en el lugar donde corresponda atenderse.

"Muchas prepagas, dada la situación, están autorizando este tipo de consultas. El profesional va a ser capaz de hacer preguntas dirigidas y específicas para evaluar si lo que nos está pasando amerita una consulta presencial, funcionando como tamiz previo a acercarnos a algún lugar", advierte la ginecóloga.

Si bien la consulta virtual no permitirá una revisión exhaustiva, si aparece alguna pauta de alarma el profesional derivará a la guardia para estudios o un examen más detallado. Pero "la realidad es que muchas consultas podrán ser resueltas por la vía virtual e incluso para así obtener recetas o indicaciones (ejemplo: flujo, picazón, ardor al orinar, anticoncepción de emergencia)", afirma la especialista.

En segundo lugar, gran parte de las urgencias ginecológicas llevan en la guardia a tener que descartar embarazos, sobre todo las asociadas a dolor abdominal agudo, sangrados raros, atrasos menstruales, hemorragias o sangrado entre las menstruaciones.

En este aspecto, la utilización de un test de embarazo es fundamental. "Saber si hay o no embarazo de antemano puede ahorrar tiempo valioso. Porque, si el test da negativo, hay patologías que podemos descartar (como por ejemplo el embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero que se puede asociar a dolor y puede ser grave, así como abortos en curso, cuando hay hemorragia vaginal y dolor)", destaca la doctora Moltoni.

A cuidarse de las hemorragias

Una hemorragia muy importante, mayor a lo que se está acostumbrada y/o con abundantes coágulos, es motivo de preocupación suficiente para acercarse a una guardia. Especialmente cuando es acompañada de mareos, desmayos o malestar profundo.

"Si presentás un dolor abdominal intenso, progresivo, y en la parte baja, sobre todo si está asociado a fiebre, puede indicar una infección de origen ginecológico. A veces tenemos que descartar apendicitis, ya que el apéndice está cerca de la trompa y del ovario derecho. En ese caso, es mejor ir a una guardia para que te hagan una palpación y, probablemente, análisis. Puede ser una infección en el útero o en las trompas, esto se llama enfermedad pelviana inflamatoria (EPI) y puede asociarse a flujo vaginal abundante", detalla la ginecóloga. Las mujeres que resultaron positivas en el test de embarazo, que hasta el momento no se realizaron ninguna ecografía y comienzan con hemorragia o dolores fuertes también deben pedir ayuda.

Por otro lado, "no es necesario acercarse a la guardia para solicitar la anticoncepción de emergencia". "Si tuviste un accidente con tu método anticonceptivo o no lo utilizaste, recordá que podés comprar la pastilla de emergencia y tomarla lo antes posible. No existen contraindicaciones para tomarla. Recordemos que muchas infecciones, así como el embarazo, se previenen con el uso de preservativo. Es importante usarlo siempre, con o sin pandemia", finaliza Moltoni.