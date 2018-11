Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

Muchas personas creen que la migraña se trata de un "simple" dolor de cabeza, que puede ser producido por varias razones, y que generalmente resulta pasajero o curado rápidamente con algún analgésico. Sin embargo, esta enfermedad merece el tratamiento adecuado y una marcada atención, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las mejor posicionadas en el ranking de discapacidad, incluso comparable a la demencia, cuadriplejia y psicosis.



Para conocer los detalles de esta enfermedad, la doctora Viviana Rocchi (M.N. 63.585 y médica de planta de Neurología del Hospital J. A. Fernández), le dio a Crónica el significado de la migraña: "es una de las variedades de cefalea más frecuente, calculamos que aproximadamente de entre el 10 y 15% de la población mundial padecen esta enfermedad, porque no es un simple dolor de cabeza y se caracteriza por tener crisis recurrentes durante muchos años de la vida, habitualmente entre los 15 y 50 años. Es de dolor bastante severo y que puede tomar la mitad de la cabeza y a veces puede extenderse y cubrir toda la cabeza. Se asocia con la molestia por la luz, ruidos, náuseas, vómitos, y una crisis que puede durar desde 4 horas a 3 días, y a veces ser un estatus del dolor”.



Características a considerar



La profesional agregó que "una característica importante es que la variedad del dolor empeora con el movimiento, con lo cual la persona busca estar quieta en general porque moverse, agacharse o subir una escalera empeora mucho el dolor, por eso, la gente se acuesta, y esto lleva a que sea una variedad invalidante de dolor, de hecho, la OMS la colocó en el sexto lugar de las enfermedades más discapacitantes, y esta variedad de dolor tiene un impacto en las actividades diarias de una persona, como faltar a un trabajo, no concurrir a un evento, lo cual entre en círculo vicioso y la persona que sufre esto, se siente invalidada y no encuentra medicación para rescatarse de esto. Pierde el trabajo, siente este dolor y la familia no lo comprende, así que es como una variedad de dolor mejor estudiadas por la neurología, y tal vez ocurra en cerebros que genéticamente tienen condiciones predispuestas a disparar este tipo de ataques".



Consultada sobre cuál puede ser causante de la misma, Rocchi argumentó que "se busca una explicación y se culpa al estrés, o cervicales, pero en realidad no lo es, la enfermedad en sí misma es la migraña, es el dolor, la crisis y no es secundaria a otra enfermedad, por eso hablamos de cefaleas que son primarias, son fabricadas por el propio cerebro, en el caso de la migraña está demostrado que hay varios genes que están involucrados haciendo que esto sea un cerebro hiperexcitable, y que cuestiones eléctricas, de efectos sin canales de calcio, este cerebro no tenga una tolerancia a estímulos repetitivos, que haga como un reseteo de esta dificultad haciendo la crisis, después todo se estabiliza hasta que el paciente vuelve a sufrir un nuevo episodio”



Cuatro etapas

Cabe destacar que los ataques de migraña pueden presentar cuatro etapas claras:

1) Pródromo: en un 30 o 40% de las personas con migraña presentan síntomas premonitorios que se anticipan al dolor desde unas pocas horas y se caracteriza por cambios de humor, en el apetito, fatiga y/o dolor muscular.

2) Aura: se estima que el 25% de las personas con migraña presentan síntomas sensitivos característicos como visión de luces intermitentes o la presencia de líneas en zigzag en el campo visual llamados aura, la cual puede presentarse desde unos minutos a una hora previa al dolor. A seguir los cuidados ante una molestia que muchas veces se puede tornar recurrente Para Para guardar los síntomas ceden una vez que comienza el mismo. También pueden presentarse alteraciones sensoriales o motoras, como dificultad para hablar.

3) Dolor de cabeza durante el ataque de migraña: la mayoría de las personas presentan cefaleas con una duración que puede ser desde 4 hasta 72 horas. Suele comenzar con síntomas leves e ir aumentando hasta ser una cefalea de gran intensidad que lleva a que la persona interrumpa sus actividades hasta que ceda el dolor. Este dolor se caracteriza por ser pulsátil unilateral puede afectar la región del rostro o cuello, su intensidad aumenta con los movimientos, y no suele mejorar con analgésicos comunes, puede asociarse a náuseas, vómitos, sensibilidad exagerada a la luz, olores y sonidos.

4) Posdromo: el 70% de los pacientes presentan una fase de posdromo que puede durar unas horas o días. Se caracteriza por falta de apetito, dolor muscular, confusión y fatiga. Respecto al tratamiento a realizar, la doctora opinó que “está basado en la frecuencia que tengan estos dolores, si una persona tien dos o tres ataques por mes y tengo una pastilla asintomática, la toma y le resulta, ese es el tratamiento, tomar asintomáticamente algo durante la crisis cuando es aislada. Cuando una persona tiene dolores dos veces por semana, se olvida ese tratamiento y se realiza uno preventivo, que consiste en administrar una medicación que no es un analgésico, que actúa en los receptores del sistema nervioso y hace que el cerebro deje de fabricar dolor con tanta frecuencia”.

Claves para entender mejor

1. Puede presentar cuatro etapas claras: Pródromo, Aura, Dolor de cabeza durante el ataque y Posdromo.

2. Entre los puntos recomendados está la actividad física, manejo del estrés, llevar un registro de cefaleas, alimentación, regularización del sueño y consultar al médico.

3. Todos los países del mundo tienen entre un 10 y 15 % de enfermos de migraña.

4. Los ataques pueden durar desde horas hasta dos o tres días.

5. Está acompañada de síntomas vómitos, náuseas, mayor sensibilidad a la luz, sonido y olor.

6. Generalmente afecta a hombres y mujeres de entre 15 y 50 años de edad.

7. La OMS la colocó como sexta enfermedad en el ránking de discapacidad.

8. El 44% de las personas con migraña no están diagnosticadas.

Recomendaciones

Para mejorar la calidad de vida y "enfrentar" de mejor manera a la migraña, se recomienda llevar una rutina de actividad física como parte de un plan de tratamiento no farmacológico, utilizar diversas técnicas para manejar el estrés como biofeedback, mindfulness, llevar un registro de sus cefaleas, regularizar el sueño o sea no dormir en exceso ni privarse del mismo, llevar un buen control de enfermedades asociadas ya que la depresión, obesidad y ansiedad pueden asociarse a un empeoramiento de la migraña, alimentación adecuada como comer cada tres o cuatro horas durante la actividad y mantener una hidratación continua y sobre todo consultar al médico, ya que el profesional es el que sabrá de acuerdo a las características de la migraña si es recomendable comenzar a realizar un tratamiento preventivo o no, y qué medicación utilizar durante las fases temprana del dolor.



El buen manejo de las crisis, prevención y evitar el sobreuso de los analgésicos, así como el tratamiento y el seguimiento efectivo, son aspectos fundamentales a considerar para un mejor manejo de la migraña.