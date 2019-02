Por Jorge Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

Los estudiosos de los casos más misteriosos y a la vez sangrientos e inexplicables de la criminología mundial, como fue el llamado Clan Manson, que saltó a la notoriedad hace cincuenta años debido a sus violentos y fatales hechos, pero que sigue en la consideración de numerosa audiencia, no deja de sorprender.

Así, a meses de estrenarse una megaproducción en Hollywood que reflotará la historia del mesiánico Charles Manson y su culto satánico, que conformaba un reducido grupo de jóvenes coptados por ese supuesto “guía espiritual” y al que se denominaa “La Familia”, se entremezclan con aquella revolucionaria década de los años 60, una famosa canción de The Beatles, “Helter Skelter”, que habría funcionado como “inspiración”, y un profundo túnel existente en el llamado Valle de la Muerte, que solamente parecía conocer el líder espiritual del clan.

Hasta allí Manson supuestamente iba a guiar a todos los violentos seguidores, para convivir en un mundo subterráneo, donde decían, solamente se irradiaba felicidad. Hechos que terminaron de la peor manera, con varias víctimas fatales, muchos presos y la impresión de la que la combinación del rock con drogas psicodélicas y delirios místicos no podía terminar de otra manera. La aparición de 100 horas de cintas originales filmadas por los mismos integrantes del culto del criminal conocido por sus abusos y su crueldad agrega más claridad a sus movimientos.

Larga data

Aun en 2019 hay unos pocos integrantes del clan que continúan en las cárceles estadounidenses, purgando las atrocidades que cometieron, mientras que Manson y algunos otros murieron, y solo unos pocos lograron reinsertase en la sociedad. Un caso inexplicable, que aportará muchos de esos temas para ser recreados por el afamado director estadounidense Quentin Tarantino en julio próximo, cuando se produzca el esperado estreno de lo que podría llamarse “Érase una vez en Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood, por ahora su único título, en inglés), que buscará retratar aquella frenética sociedad estadounidense, que mezclaba rock & roll y drogas con nuevas expresiones como el hippismo. Pero no es el único proyecto que apunta a la trama de una historia tan dura y compleja de comprender como la del clan Manson, que aún atroces en sus actos, han llegado a sumar infinidad de adeptos y seguidores fanáticos de una idea que sigue sin respuestas en una sociedad incomprensible. La aparición de videos tomados por los propios integrantes sacan lo más bajo de un clan que se alimentaba de restos de basureros; sexo libre, condiciones de salubridad increíbles y el uso de drogas desmedido son pruebas de las aberraciones que cometieron luego.

Resulta decididamente complejo comprender cómo la figura de Charles Manson pudo desencadenar con su influencia, aquellos trágicos hechos, incluida la muerte de la ascendente actriz Sharon Tate, quien fue atacada junto a un grupo de acompañantes y que fueron todos masacrados en su residencia de Beverly Hills. Recientes cintas inéditas descubiertas y que mostraban actividad de “La Familia” describen que ese acto fue por error, ya que los destinatarios del clan no eran los habitantes de esa casa y sí un por entonces productor afamado que había rechazado a Manson, luego de escucharlo cantar, y que había vendido la residencia al director Roman Polanski, ausente esa noche.

De todas maneras, el caso sigue interesando a nuevas generaciones, que no logran entender porqué la figura del líder se relaciona con el horror puritano, hasta alimentar a la estatura de leyenda a quien en realidad era un alienado.

Entre los enigmas inexpugnables de la personalidad de Manson, para muchos el demonio mismo, la reencarnación del mal, un oscuro músico que creía tener la misma estatura musical de John Lennon, aunque desentonaba bastante, aparece el morbo como motivación, de igual manera que la juventud extrema de varias de las integrantes, quienes caían bajo sus encantos sexuales inicialmente, para luego ser prenda de dominación para avanzar en todos los sentidos, coptando jóvenes alienados que, en general, se cerraban en un cúmulo de bajos instintos.

Manson era un hombre de mirada penetrante, pero era su carisma lo que lo hacía dominante ante el sexo opuesto, mientras que su mensaje salvador y la combinación de drogas duras que utilizaban eran los principales componentes para cautivar a los hombres, que eran menos pero muy fieles, a menos que mostraran resistencia, como alguno de ellos, que pagó con su vida su desobediencia.

La salvación

Charles Manson hacía referencia a sus seguidores en la clara evidencia de que los salvaría de este atroz mundo. Consideraba que el mensaje llegaba desde esa fuerte tema “Helter Skelter” de The Beatles, que se publicó en el “Album Blanco” y que aludía como término al descontrol y que era tomado como un verdadero himno de guerra. Y su promesa, la salvación de todos los males cuando se introdujeran en un oscuro y profundo túnel por el que llegarían hasta el mismo centro de la Tierra. Su muerte en prisión, en 2017, luego de permanecer casi toda su vida recluido, no hizo más que comprobar cómo su sola mención, continuaba resonando fuerte, aun en tiempos de internet. Considerado la encarnación del mal en toda su potencia, sigue intrigando, y es por eso que su mala estrella aun no se apaga, como ambivalencia de lo inexplicado.

El juicio

“Existía un agujero en el Valle de la Muerte, que sólo Charly sabía dónde estaba, pero en el fondo, en el centro de la Tierra, había toda una civilización. Y Charly iba a tomar a la familia, los pocos elegidos, y ellos iban a ir a este pozo sin fondo, y vivir allí”. Testimonio de una de las seguidoras, Susan Atkins, durante los juicios de Charles Manson, y La Familia.

Estamos hablando de 1971. Otro de los miembros, Paul Watkins, para muchos la mano derecha de Manson, durante el interrogatorio del fiscal Vincent Bugliosi, hablaba sobre la valoración del tema de “Helter Skelter” aquella explosiva canción de los muchachos de Liverpool y que es presentada como motivación central en los terribles eventos más tarde desencadenados, y agregó otra mención acerca de Manson, citando que hacía alusión a la existencia de una ciudad subterránea, que creía se localizaba bajo los subsuelos del legendario desierto californiano del Valle de la Muerte.

Watkins aludió entonces cómo Manson no cesaba de repetir aquello de que “tiene que haber un agujero en algún lugar, en un gran lago viejo”. Esta creencia que por primera vez veía la luz, llevaba tiempo como uno de los discursos que motivaban a sus seguidores, para quiénes “Charly”, como lo apodaban era, ni más ni menos, que la reencarnación de Jesucristo vuelto a la Tierra.