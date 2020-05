Por Karina Limura

Un ex tenista ruso, Marat Safin, definitivamente alejado de la citada actividad deportiva, habló de una línea conspirativa similar a la que denunció días atrás el escritor e investigador inglés David Icke en los medios británicos.

El deportista señaló que el objetivo final es “la implementación de chips” en los seres humanos por medio de las vacunas que serán la úni- ca salvación a la pandemia del coronavirus. Safin también advirtió que se viene un “nuevo orden mundial”.

En una entrevista a la web rusa Sports.ru el tenista enfatizó que “los microchips ya no estarán en los teléfonos, sino en implantes a través de las vacunas; todo está en internet, no estoy diciendo nada nuevo”.

El ex tenista, que llegó a ser top ten, indicó que la pande- mia del coronavirus se trata de “una situación prepara- da” por hombres poderosos. “Todo estaba preparado. En 2015 Bill Gates dijo que ten- dríamos una epidemia, lue- go una pandemia, que nues- tro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear.

Luego realizaron una simu- lación en el Foro de Davos dos semanas antes de que el virus fuera conocido en el mundo. Mostraron cómo iría todo esto. No creo que Bill Gates sea adivino, simplemente lo sa- bía y todos se estaban prepa- rando”, aseguró.

Piensa como Icke

Manteniendo la línea de pensamiento de David Icke, el deportista de 40 años enfatizó que todo se trata del 5G y no de un virus. Sobre su teoría de la conspiración, Safin aseguró que existen “hombres más fuertes” que Putin, Merkel y Trump, que son “los dueños del dinero, los dueños del mundo” y los que están dirigiendo esta situación. Sin dejar de ser filoso en sus apreciaciones, Safin también en este contexto explicó que estas personas no tienen que ser famosos.

“Los Rothschild y los Rockefeller son los que están a la vista, pero hay quienes los respaldan”, enfatizó. Asimismo, dijo que estas personas pue- den ser llamadas “masones”, “illuminati” o de muchas formas, “no importa tanto la calificación que se les dé, poseen el poder real”.

En este mismo marco, Safin resaltó que a partir de ahora viviremos “de manera diferente”, con un “nuevo orden mundial”. En consecuencia, el tenista moscovita acentuó que no es nada novedoso, porque ya nos vienen ob- servando de hace tiempo, y dijo: “Si vas a YouTube, in- mediatamente te recomien- da cosas para ver, en Netflix lo mismo, no dejándote ele- gir a vos mismo”. Asimismo, Safin señala, sorprendentemente en un me- dio deportivo, que es “poco probable” que se pueda evitar.

“No podrás volar a nin- gún lado, no obtendrás una visa, no podrás asegurarte. Podrán bloquear el dinero. Por cierto, en Nueva York el efectivo ya se ha cancelado, en las tiendas sólo se puede pagar con una tarjeta. Habrá dinero virtual”, concluyó.

Experiencias vividas en nuestro país

El periodista Eduardo Carbone, de dilatada trayectoria, comentó a “Crónica” que a comienzos de 2019 un grupo de especialistas y empresarios chinos lo convocó para realizar pruebas que mejorarían los teléfonos celulares y el 5G. El grupo de asiáticos reunió alrededor de diez mil personas a las cuales les sacaron fotos con diferentes luces, perfiles y demás.

A cada participante le pagaban 400 pesos simplemente para tomarle diversas fotografías; esto ocurrió en la primera tanda.

Pasados unos días, decidieron realizar una segunda ronda, pero solamente con hombres morochos y con barba, por lo que solamente reclutaron 700 personas del total del grupo principal y fueron remunerados con un monto mucho más importante que el primero. ¿Estarían evaluando los alcances de la red 5G y su conexión con la pandemia?