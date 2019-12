La moda de los runners parece haberse instalado en nuestro país para quedarse por un largo tiempo, ya que correr es una de las tendencias deportivas más comunes de los últimos tiempos. En Argentina, y según encuestas recientes, los números indican que lo practican tanto hombres (52%) como mujeres (48%), que tienen entre 30 y 49 años (61%).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para un adulto que lleva una vida sedentaria, realizar 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana es suficiente para prevenir enfermedades. Es por eso que cada vez más argentinos realizan deportes. Aun aquellos que, como un gran número de personas, utilizan lentes... Es que la pregunta salta de inmediato: ¿qué sucede con aquellos que no ven bien y deben hacer uso de elementos como anteojos? Su utilización puede llegar a ser incómoda tanto para el running como para otras actividades.

Marco Aliste, director científico de Lentesplus.com, recomienda el uso de lentes de contacto para practicar deportes. Con respecto al running sostiene: “Los corredores con defectos visuales prefieren el uso de lentes de contacto porque así evitan ciertas incomodidades que generan los anteojos al correr, como tener que acomodarlos constantemente y que se empañen por el calor corporal. Las lentes de contacto permiten que te concentres en correr, además ofrecen mayor claridad y ángulo de visión”.

En cuanto a las estadísticas en sí, los argentinos corren muy frecuentemente, ya que el 35% entrena 3 veces por semana, el 19% 4 veces por semana, 12% 2 veces por semana y el 2% todos los días. Por tal motivo, y para disfrutar de esta práctica saludable, existen recomendaciones para los corredores: equipo y salud visual.

Para correr necesita estar seguro de que todo su equipo deportivo esté completo. Además de sus lentes de contacto y un par extra por prevención, no olvide llevar las zapatillas adecuadas para correr que garanticen que no se va a lesionar o sufrir algún accidente, ya que suelen ser frecuentes según el tipo de superficie. Además, llevar pantalones cortos o calzas y remera que permitan la transpiración de su cuerpo mientras corre. No olvide las bebidas hidratantes que permitan que le dé a su cuerpo la energía necesaria para la recuperación luego del esfuerzo físico.

Con respecto a la salud visual, no existe una línea de lentes de contacto específica para esta práctica deportiva. Sin embargo, la recomendación de los expertos es el uso de lentes de contacto de uso diario, de hecho, algunos corredores los prefieren porque sólo los utilizan para hacer deporte. La ventaja es que puede usar un par nuevo cada día, y si va a correr por terrenos empolvados o donde se exponga a que las partículas ingresen a sus ojos y contaminen las lentes, al final del día simplemente las desecha sin inconveniente.

Si usted es uno de los que se refresca el rostro o la cabeza con agua, evite aplicarla directamente en los ojos. Hacerlo puede ocasionar que su visión sea borrosa y producir incomodidad. Si es de los que además de correr participa en actividades como triatlón y debe sumergirse en agua, use antiparras acuáticas bien ajustadas que eviten infiltraciones en sus ojos.

Finalmente, el consejo que brindan los profesionales es que disfrute el ejercicio, la brisa, el sol y hasta la lluvia. Si quiere, puede acompañar su recorrido con una playlist de música que lo motive, y genere esa combinación perfecta para que mejore la experiencia runner y no olvide que correr es mejor con lentes de contacto que arriesgarse a no utilizar nada o con anteojos no aptos para la vista.