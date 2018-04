La actriz Carolina Papaleo contó un caso de paranormalidad que vivió recientemente y que tuvo como “protagonista” al espíritu de su mamá, la fallecida actriz y política Irma Roy.



Durante una nota radial realizada días atrás por la periodista Catalina Dlugi para el programa “Aguante Catalina”, que se emite por la radio 1110, la actriz contó que desde que se mudó a una casa de la avenida Callao, histórica vivienda de su familia, le han comenzado a suceder hechos y situaciones por lo menos raras.



“Tuve un fin de año bastante power, me mudé a la que era casa de mi mamá, donde me crié. La refaccioné y está nueva, pero me pegó mucho desde lo emocional”, contó Carolina.



Y al ser consultada sobre si dialogaba con fantasmas, la hija del también periodista Osvaldo Papaleo explicó: “Un día estábamos ordenando los libros, entonces abrí una cajita y me cayó un libro en la cabeza. Esa fue mi mamá. La misma que me decía que el fantasma de su ex marido le tiraba los libros de la biblioteca. Cuando abrí el libro que me había caído, tenía una foto de ella adentro”, dejando la clara sensación de que es una fiel creyente de todo lo que le ha pasado.