Por Leo Schwarz

paranormales@cronica.com.ar

Para comprender lo que ocurrió en Oregon, Estados Unidos, primero es necesario entender a la perfección el significado de la palabra “poltergeist”.

A la hora de buscar en internet o en cualquiera de las enciclopedias que se quiera consultar, la primera definición que aparece es la siguiente: “Es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta e inexplicable inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible”.

La definición continúa explicando que “el término suele utilizarse coloquialmente para definir todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado o embrujado y para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia. Entre los fenómenos poltergeist, se incluyen, por lo general, ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, como lo detalla en su definición la parapsicología, suele ser un fantasma, ser o entidad asociado a una persona muerta. También puede ser causado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional”.

Ese texto sirve a la perfección para determinar lo que pasó en ese sitio de Oregon, donde pocos días antes de que llegara la festividad de Halloween, cámaras de seguridad captaron en actividad paranormal a un poltergeist en una tienda de venta de marihuana, cuyo consumo está autorizado en ese estado. Es que los trabajadores de ese sitio creen que están compartiendo su espacio de trabajo con un espíritu, después de que las cámaras captaron inexplicable actividad paranormal.

Según informó la cadena de televisión estadounidense WPTV- TV, todo comenzó cuando Andy Gómez, un trabajador de Five Zero Trees, vio como el frasco donde guardan las propinas que reciben, aparentemente se deslizaba sobre un mostrador perfectamente plano por sí solo, mientras él se encontraba justamente al lado. Podrán imaginar el susto que se llevó ese empleado.

En otro fragmento del video se puede observar de qué manera los objetos en unos portalápices se mueven por una fuerza invisible. Para que nadie piense que los incidentes grabados son simplemente “estrategias de marketing” para generar publicidad en Halloween, la gerente del comercio dijo que es una tienda de marihuana y que la manipulación o edición de las imágenes de seguridad es considerado ilegal en ese estado. Así lo explicó Samantha Davidson, “los vídeos son certificados por el estado, máxime que lo que se vende en este local no es un producto cualquiera”.

Hipótesis

De todas maneras, la gerente Davidson ofreció una teoría sobre quién podría ser el espíritu. Señaló que, a principios de la década de 1900, el edificio había funcionado como una farmacia, por lo que el inusual movimiento de objetos sería causado por el antiguo farmacéutico, quien a través de su espíritu aún habita el lugar y suele dedicarse a mover cosas.

Cuando este caso empezó a ganar repercusión, varios expertos en la materia, procedentes de distintas partes del mundo, quisieron hacer su aporte para llegar a una conclusión definitiva. Uno de los que tomó contacto con el lugar, después de un minucioso análisis que duró mucho tiempo, considera que es parte de la actividad sobrenatural que ocurre en su interior y que se debe a la reconstrucción sobre los edificios antiguos. Con respecto al video que circuló por distintos sitios de internet, y que rápidamente se viralizó asegura que es muy difícil de explicar, que encontraron algunos cambios en la temperatura que consideraron realmente extraños, lo que son compatibles con presencias de entidades, que suelen hacer bajar varios grados centígrados la temperatura ambiente de un lugar.

Y como era de esperar, después de que los medios de comunicación estadounidenses publicaran la noticia sobre los fenómenos paranormales en la tienda de marihuana, las reacciones en las redes sociales no se hicieron de esperar. A la hora de hacer un desglose, fueron muchos los que mostraron su convencimiento de que las imágenes muestran claramente de qué forma algo, un espíritu u entidad, mueve los objetos situados en diferentes lugares del negocio. De todas maneras, no faltaron las bromistas que se aprovecharon de lo sucedido allí y no escatimaron en hacer chistes (y algunas barbaridades) sobre el lugar donde tuvo la inexplicable actividad.

Asimismo, como siempre un grupo de radicales escépticos, desmintieron toda actividad y acusaron a los dueños del comercio de adulterar el filme. Aún cuando se realizaron diferentes estudios y se confirmó que el video no ha sido editado, y que los investigadores que actuaron en el caso están convencidos de que todo es real, nada tiene que ver con la anónima versión que denunció que todo se trató de una estrategia de venta viralizada para promocionar la tienda para el día de Halloween.

Aún así, uno de los protagonistas en este misterioso acontecimiento, cree otra cosa: “Siento que es el farmacéutico, porque le gusta organizar las cosas”, explicó Davidson. “Se lo dejo a los cazadores de fantasmas. Solo espero que esté feliz de que estemos aquí”, agregó con cierto rostro de temor, aunque luego de indicar que, en principio, solo se trataría de un espíritu que tiene manías de ordenarlo todo.