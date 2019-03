Desde tiempos inmemoriales los nenes y el juguete han sido una perfecta sociedad para el entretenimiento o esparcimiento. Desde aquellos objetos que tenían una piola hasta los más sofisticados como se pueden encontrar en la actualidad en cualquier comercio.



Aunque hay un detalle a tener en cuenta para todos, y es que la mayoría de productos que vienen con sonido estimulan a los chicos, en especial a los más pequeños, aunque también hasta los adolescentes los usan con asiduidad, pero esos mismos elementos de diversión también suelen traer algunas dificultades en la audición, que vale la pena considerar.



Hoy en día son cada vez más los menores que disfrutan de los avances tecnológicos como algo natural. El uso de tablets y celulares como forma de entretenimiento ya no es algo inusual, limitado a los en viajes largos o reuniones familiares. Al mismo tiempo, se pueden encontrar cada vez más juguetes interactivos o con sonidos que estimulan a los más pequeños.



La estimulación sonora suele ser beneficiosa para su desarrollo, pero no controlar el volumen excesivo de estos dispositivos o del entorno donde se encuentran puede generar problemas auditivos a largo plazo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las causas de la pérdida de audición en lo más chicos son diversas, pero en el 60% de los casos son prevenibles si se toman determinadas precauciones.

En los más chicos