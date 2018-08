Por Leo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

Una teoría que plantearon hace 45 años un grupo de científicos e investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en los Estados Unidos, predecía el siniestro final de la civilización humana tal como se la conoce hoy, con la ayuda de una megacomputadora más potente que existía por entonces.



Ahora, la Australian Broadcasting Corporation (ABC), que traducido significa Corporación de Radiodifusoras Australiana, ha desempolvado aquella teoría y todos los estudios efectuados por los investigadores de varias nacionalidades y los puso a disposición del ciudadano común que recorre las redes sociales, ya que sus responsables consideraron que es preferible ir preparando a la población, para que no se genere pánico.



Todo comenzó en 1973

Un reportaje de un noticiero de Australia de aquel año predijo el fin del mundo basándose en las conclusiones del llamado MIT y una de las computadoras más grandes del mundo en ese momento, localizada en Australia, creada en el marco de un programa llamado World One. Dicho programa fue ideado por el pionero de la informática Jay Forrester, del Club de Roma, un grupo de personalidades preocupadas por el futuro de la raza humana. Tanto lo estaban, que pensaban que el final de nuestra civilización se produciría en la década de 2040.



Reflotan teoría

A principios de agosto pasado, las autoridades de la ABC decidieron reflotar aquella teoría y volver a publicar en la Red el reportaje original. Con esa medida se le dio a los navegantes de esas redes 24 meses para mostrar sus sensaciones (que en la visión de aquellas autoridades no descartaron actos de pánico o de preparación para enfrentar lo peor), dado que en este se advierte que la cuenta regresiva empieza en 2020, cuando se estima se produciría un cambio importante que podría marcar el principio de un inminente desastre a nivel global.



Qué se predecía

Las diferentes predicciones impresas de la megacomputadora fueron proyectadas a través de un gráfico de líneas basado a partir de distintos factores, incluidos los niveles de contaminación, el crecimiento demográfico de la población, la reducción de la disponibilidad de recursos naturales y el deterioro en el nivel de la calidad de vida en nuestro planeta. Con estos datos, los investigadores del MIT pronosticaron que el mundo no podría sostener tales niveles por demasiadas décadas si la humanidad no realizaba un “cambio drástico” en sus actividades. Algo que, si se considera los posteriores años, enfocan en un mismo rumbo que lo que presagiaba la megacomputadora.



Qué se había escrito

Quizá fue por eso mismo que el periodista australiano que en 1973 escribió la nota, redactó lacónicamente: “Alrededor del año 2020, la condición del planeta se vuelve muy crítica”. Y continúa diciendo que “si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a cero. La contaminación se vuelve tan grave que comenzará a matar a la gente, lo que a su vez hará que la población disminuya hasta niveles más bajos que en 1900”. Para terminar advirtiendo que “en esta fase, entre los años 2040y 2050, la vida civilizada tal y como la conocemos dejará de existir en la Tierra”.



No tan errados

A todas luces un mensaje que, si se lo pasa de blanco a negro y se lo desmenuza evaluando las últimas décadas, considerando con el avance de la polución, la contaminación de ríos y mares, las nuevas enfermedades que pueden seguir apareciendo, errores garrafales como los desmontes que produjo la muerte de varias especies, sumados a inconvenientes como la superpoblación, la falta de alimentos complicado con la precarización del trabajo, debido al avance arrasador de la tecnología, podría acelerar notablemente todos los problemas, como para que en apenas 30 años este mundo colapse. Al menos para vivir como en la actualidad se está “sobreviviendo”. Claro que cuando se trata de hacer predicciones, todo entra en terrenos grises, en los cuales muchas veces lo previsto no se da. O se produce mucho peor.