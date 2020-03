Una gran cantidad de mu- jeres en el mundo se ve afectada por la endometriosis durante sus años reproductivos. Esta patología se origina cuando el endometrio, tejido del revestimiento del útero, se adhiere a los órganos de la pel- vis y comienza a crecer, pudiendo ocasionar desde fuertes dolores hasta infertilidad.

Cada caso requiere de un trata- miento personalizado con la de- bida atención profesional espe- cializada. La mejor estrategia para tratar la enfermedad consiste en consultar con el profesional de salud adecuado.

El médico recomendará el curso de tratamiento más indicado según los síntomas, la fase en que se encuentre y el grado de molestia o dolor.

“Es importante brindar la infor- mación correcta acerca de los síntomas de la enfermedad y los tratamientos adecuados por parte de los especialistas para lograr un diagnóstico a tiempo y así mejo- rar la calidad de vida de muchas mujeres”, sostuvo el doctor Fernando, Neuspiller, director de IVI Buenos Aires. Desde el centro médico compartieron algunos mitos y verdades acerca de esta patología.

1. La endometriosis siempre provoca infertilidad: Falso

No está comprobada la re- lación de causa y efecto entre la endometriosis y la reducción de la fertilidad. A pesar de que la enfer- medad suele asociarse con la infer- tilidad, no todas las mujeres que la padecen son infértiles. Es proba- ble que mujeres con endometrio- sis logren quedar embarazadas, y justamente por esta razón, no se den cuenta del padecimiento de la enfermedad, ya que los dolores se presentan o aumentan con el correr del tiempo. Cuando no es diagnosticada a tiempo, la enfer- medad puede evolucionar y afectar a las trompas de Falopio o los ova- rios, dificultando así el embarazo. Entre las personas con la enferme- dad, cerca de 30% a 50% pueden tener inconvenientes para lograr un embarazo de forma natural.

2. La endometriosis sólo afecta a mujeres en edad adulta: Falso

La enfermedad puede apa- recer a cualquier edad, incluso luego de la primera menstrua-ción. Puede afectar a mujeres que han tenido hijos y puede presentarse en adolescentes y mujeres jóvenes. Por lo general, es más probable hallarla en mu- jeres que nunca han estado em- barazadas. Muchas veces ocurre que no es detectada a tiempo, ya que se cree que todo ciclo menstrual viene acompañado de dolor. Sin importar las edades, ningún caso debe ser descartado sin consultar con un profesional en caso que el dolor sea intenso.

3. La endometriosis se presenta de igual forma en todas las mujeres: Falso

Existen diferentes grados de la enfermedad, así como tam- bién distintas causas, síntomas y dolores (a veces es asintomática). Se clasifica en cuatro fases: I mí- nima, II leve, III moderada y IV grave. Su clasificación depende de la ubicación, extensión y profun- didad de los implantes de endo- metriosis, la presencia y gravedad de las adherencias, y el tamaño del endometrioma ovárico. Por lo general, la mayoría de las mu- jeres tiene endometriosis mínima o leve, que se caracteriza por im- plantes superficiales y adherencias leves. Las fases moderada y grave se caracterizan por la presencia de quistes (endometriomas) y adhe- rencias más importantes. En la en- dometriosis de fase IV, la infertili- dad es muy probable. La fase de la endometriosis no se relaciona con la presencia o la gravedad de los síntomas.

4. La endometriosis está ligada al cáncer: Falso

No está comprobada esta relación, a pesar de que esta do- lencia podría asociarse con el en- dometrioma ovárico, pequeños quistes que pueden ser tanto be- nignos como malignos. Actualmente, aún no se encontró la cura para esta enfermedad, por lo que es importante detectarla lo antes posible e iniciar un tra- tamiento para atenuar sus efectos e impedir que evolucione a fases más graves. Por lo general se indican anal- gésicos, tratamiento hormonal, y en última instancia, cuando se trata de casos muy severos, cirugía.