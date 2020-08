Por Daniel Beylis

paranormales@cronica.com.ar

Qué es lo que está sucediendo en la estrella madre del sistema donde está la Tierra y en el que vive el género humano? ¿Por qué, desde hace no hace mucho tiempo (no más allá de un año), se han ubicado extrañas manifestaciones, raros fenómenos, como estallidos fuera de lo habitual, supuestas presencias de potenciales ovnis o de una actividad sin fundamentos lógicos alrededor del Sol, el astro que provee de energía cada día que pasa desde su lejanía, pero que podría afectar a la vida de todos quienes poblamos este planeta? Las explicaciones que pueden llegar a darse son muy variadas, dado que no todos los científicos están abocados a estudiar qué sucede en el astro rey, aunque la atención sigue puesta, porque de potenciales cambios, y del grado de estos, podrían surgir enormes problemas con satélites, sistemas eléctricos y otros servicios que funcionan en la Tierra.

Luego de producirse, meses atrás, inexplicables apariciones de supuestos meteoros muy cerca del Sol, algunos científicos de Oceanía y China indicaron, coincidentemente, que mientras estudiaban a la estrella habían visualizado, en diferentes momentos, lo que consideraron que se trataría de enormes naves extraterrestres, divisadas en las últimas semanas a través de potentes telescopios. Y, días atrás, un grupo de investigadores fineses dieron una nueva vuelta de tuerca en el tema. Todo comenzó cuando científicos del calificado Observatorio de Radio de Metsahovi, en Finlandia, hallaron áreas llamadas "radiobrillos" en varias zonas del Sol, lo que decididamente los dejó sin explicación plausible.

Los mapas de radio solar se examinan constantemente y sus resultados se comparan con datos vertidos desde los satélites sobre los mismos objetos. Y es ahí donde han logrado detectar una serie de iluminaciones de radio, llamadas "áreas activas", que se pueden ver en distintas áreas de la superficie solar, a través de mapas. Empero, explicar estas zonas no es fácil. Si todo fuera normal, habría tres potenciales respuestas. Una posibilidad serían las iluminaciones de radio en las áreas donde se detectan fuertes campos magnéticos.

Otra explicación a las anomalías de la última semana es que podrían tratarse de los llamados agujeros coronales en ambos polos del astro, que dirigen el calor hacia el exterior de este a través de los vientos solares. La última probabilidad es la eyección de material extremadamente caliente de la superficie misma de la estrella. Sin embargo, ni los fineses, los primeros en advertir estas anomalías, ni varios colegas de otros centros de investigación pudieron dar en la tecla sobre cuál es la verdadera razón para que esté sucediendo esto en el Sol.

El científico finés Juha Kallunki, uno de los investigadores del Observatorio ,fue muy claro en su definición: "Más allá de estas tres posibilidades que se manejan, las otras fuentes utilizadas no explican la causa de las iluminaciones. No sabemos qué causa esos fenómenos. Debemos continuar nuestra investigación".

La actividad solar cambia cada 11 años

La actividad solar cambia en ciclos de en general 11 años. Tras unos pocos años muy pasivos, la curva de la actividad solar aumenta vorazmente. El problema es que no se puede prevenir o detectar un nuevo período de actividad hasta que se inicia y avanza, según expresan los científicos fineses. Cada uno de los últimos cuatro mínimos solares ha sido más débil que el anterior, dejando a los científicos desconcertados en cuanto a la causa de tal cambio. Empero, esperan un cambio drástico.

En la Tierra, los mínimos solares dan lugar a rayos cósmicos adicionales que se encuentran al planeta con rayos X y radiación ultravioleta. En su momento de más potencia, las tormentas solares causadas durante estos cambios suelen afectar a satélites, con lo cual podrían complicarse las comunicaciones por radio, el uso de Internet y otras aplicaciones, además de las redes eléctricas.