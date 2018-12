Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

Las diferentes problemáticas que rodean a la adolescencia en nuestro país y la región con relación al embarazo y su prevención son muy amplias, y por tal motivo, se llevó adelante el XX° Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, en el cual se tocaron diversos temas que importan a esta franja etaria.



Hoy por hoy una de las preocupaciones está centrada en la falta de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos de acción prolongada ente los adolescentes, de hecho, una de las encuestas realizadas en Argentina, Brasil, Chile y México indicó que el uso de métodos anticonceptivos y el embarazo no intencional entre las mujeres de 18 a 21 años se debe en gran motivo a la baja utilización de estos métodos en la región, los cuales son efectivos para la prevención del embarazo.



El embarazo no intencional es un problema de salud pública en todo el mundo, en el cual el aborto, en condiciones inseguras, termina siendo una de las consecuencias del aumento de la mortalidad materna. Los datos mundiales afirman que cada año 86 millones de mujeres tienen embarazos no intencionales por no acceder a servicios de planificación y más del 30% no tiene satisfechas las necesidades contraceptivas.



La encuesta citada anteriormente, "Hábitos sexuales y uso de anticonceptivos" (llevada a cabo en nuestro país y tres más) que fue presentada en el XX Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Ginecología (SAGIJ), dio cuenta del conocimiento y las inquietudes en torno al inicio de la relaciones sexuales, y a la prevención de situaciones, como las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no intencionales, por lo que constituyen un cúmulo de información de relevancia para el planeamiento de políticas de salud pública que hagan foco en la población.



Un elemento esencial en su prevención es el acceso, conocimiento y uso eficaz y constante de anticoncepción, y los números arrojados en este estudio indican que más de la mitad de las participantes en Argentina (57%) se inició sexualmente entre los 15 y 17 años, siendo el país con mayor porcentaje de adolescentes que se iniciaron sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad.



La encuesta muestra además que en esta etapa de la vida de las jóvenes, son las madres y no los profesionales los que forman la principal referencia a la hora de hablar sobre salud sexual y reproductiva: el 40% de las argentinas dijo haber hablado con sus madres entre los 9 y 15 años, el 13% lo hizo con médicos y el 16% con amigos cercanos.



Números que alertan



Si bien 3 de cada 4 embarazos adolescentes en América latina y el Caribe no son buscados, y cerca de la mitad terminan en abortos, la realidad también indica que en nuestro país, 109 mil adolescentes y 3 mil niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año, lo que representa el 15% de los nacimientos anuales, con lo cual, en Argentina 7 de cada 10 embarazos en chicas de entre 15 y 19 años, y 8 de cada embarazos en menores de 15 no son intencionales.



Hay que resaltar que el año pasado se inició en nuestro país el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (ENIA), entendiendo que esta problemática afecta el bienestar, salud, desarrollo personal y educación en este grupo etario, que además de profundizar las desigualdades sociales pone en riesgo la salud sobre todo de niñas menores de 15 años.



Este plan se basa en acciones conjuntas e integradas de las secretarías de Salud y Desarrollo Social, Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología cuyos objetivos cardinales son cuatro: 1) sensibilizar a la población en general y a las/los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia, 2) manejar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones, 3) potenciar las decisiones informadas de las/los adolescentes sexuales y reproductivos y 4) fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según marco normativo vigente.



Anticonceptivos



Los preservativos y los anticonceptivos orales son los dos métodos más utilizados por las mujeres jóvenes de nuestro país (76% y 47% respectivamente), y si bien el preservativo es el único método que además de prevenir un embarazo no planificado evita el contagio de infecciones de trasmisión sexual (ITS), son los llamados anticonceptivos reversibles de larga duración los que se recomiendan para las mujeres jóvenes y las adolescentes como herramienta de primera elección para la prevención del embarazo no intencional. Si bien estos métodos son seguros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda los LARCS (métodos anticonceptivos reversibles de larga duración) como método de elección, porque son muy seguros y efectivos, los cuales son los que más necesitan las jóvenes para evitar un embarazo no intencional.

Ocho claves que hay que saber

1. Según el estudio, el 57 por ciento de las argentinas encuestadas se inició sexualmente entre los 15 y 17 años.

2. El 40% habló sobre salud sexual con sus madres, el 16% con amigos cercanos y el 13% con un médico.

3. Casi 3 de 4 embarazos adolescentes en América latina y el Caribe no son buscados, y cerca de la mitad terminan en abortos.

4. En Argentina, 109 mil adolescentes y 3 mil niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año.

5. En nuestro país, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años y 8 de cada 10 en niñas menores de 15 años, no son intencionales.

6. Los métodos de anticoncepción conocidos son los preservativos, LARCS y anticonceptivos orales.

7. El 36% de las encuestadas en nuestro país no conoce el implante subdérmico y el 62% lo conoce pero no lo usa.

8. El preservativo es el único método que además de prevenir un embarazo no planificado, evita el contagio de infección.

Los métodos Larcs

Por su alta efectividad y nivel de seguridad, los LARCS (siglas en inglés de este método) como el implante subdérmico y el DIU son métodos anticonceptivos que se encuentran recomendados como herramientas de primera elección para la prevención del embarazo intencional, a tal punto que nuestro país se los provee de manera gratuita a las mujeres de hasta 24 años.



A diferencia de los anticonceptivos orales, cuya efectividad en su uso habitual es sensiblemente menor a cuando son utilizadas en la forma recomendada (92%), la efectividad de las LARCS es siempre mayor al 99%, ya que una vez colocados sus efectos en la prevención del embarazo se mantienen independientemente de su usuaria.



En la encuesta antes citada, el 36% de las encuestadas en Argentina dijo no conocer el implante subdérmico, mientras que el 62% dijo conocerlo pero no usarlo.