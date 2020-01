Por Karina Limura

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos nos venimos haciendo una pregunta que, hasta ahora, no ha tenido una respuesta satisfactoria, o al menos que brinde certezas. Por el momento, nadie puede dar una explicación concreta y probada con respecto a si la reencarnación es un hecho real, o si solamente se trata de una idealización que se fue gestando con el correr del tiempo.



Empero, suponiendo que la reencarnación, como creemos en este suple, es una realidad que hasta se puede llegar a comprobar con ciertos métodos, las preguntas entonces se multiplican: ¿quiénes eran los reencarnados en una vida pasada, en otros tiempos, quizá lejanos?



Asimismo, se generan un montón de dudas y curiosidades, que se despiertan en muchas personas debido a que perciben evidencias de una reencarnación, incluidos los casos de quienes creen que vivirán un caso de reencarnación a futuro o el amor a primera vista, la intuición y el déjà vu.

Otras miradas

Muchas son las personas que argumentan que las vidas pasadas no son relevantes para quienes son en la actualidad, aquí y ahora. Eso puede ser verdadero hasta cierto punto, pero también podría ser que esas vidas los están afectando hoy. En ese contexto, para cada uno, descubrir quién es podría ser la clave para crear un cambio real en sus futuros desenvolvimientos. Empero, además, está el tema de que algunas personas logran percatarse de que alguien está reencarnado en otro ser. Difícil de comprobar, aunque el caso recientemente vivido en Gran Bretaña pone en jaque esta teoría.

En el Reino Unido

Un fenómeno paranormal de semejante magnitud se vivió en Reino Unido días atrás. Samantha Stoney afirmó a medios periodísticos británicos que la postura de su bebé, que aún no nació, es exactamente igual a la de su abuelo Spencer, en una foto que le sacaron cuando aún se encontraba con vida.

El abuelo de la embarazada y el bebé, en la ecografía... igualitos

En ese peculiar contexto, la imagen difundida por diferentes sitios muestra a su abuelo, quien falleciera a los 87 años, sentado con las manos apoyadas con los dedos entrelazados, exactamente con la misma postura que el bebé en la ecografía. ¿Qué podría tener este hecho que ver con la reencarnación? La futura madre, de 29 años, dará a luz en febrero próximo, y explicó al sitio británico MailOnline que ella era muy unida a su abuelo y lo visitaba todos los días para hablar con él, hasta que el hombre mayor falleció hace tres años, precisamente en enero de 2017. La chica agregó que cuando descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, en junio pasado, lo primero que pensó es que su abuelo se habría puesto muy contento de saber que se convertiría en bisabuelo y justamente de parte de ella.

Sorpresa en 4D

Lo cierto es que Samantha, cuando observó la imagen fetal 4D por primera vez, se echó a llorar, dado que inmediatamente se le vino a la mente, la imagen vívida de su pariente fallecido, y desde entonces pensó que se trataba de una clara evidencia de su reencarnación. "Cuando vi ese estudio por primera vez, empecé a llorar como una niña porque no sabía qué esperar. Mi abuelo, a quien realmente amaba mucho, murió hace tres años y sus últimos días los pasé junto a él", indicó, para enseguida continuar su relato sobre alguien a quien quiso mucho.



"Durante 27 años fui a verlo todos los días. Incluso si sólo fuera por cinco minutos, iba a ver si estaba bien. Siempre sentado en su silla con los dedos juntos. Estaba muy cerca de mi abuelo. Él siempre estuvo allí para mí y solo vivía a la vuelta de la esquina. Cuando fuimos a la exploración 4D en la clínica, pensé para mí, ´ese es mi abuelo´, y después me puse a llorar", expresó Samantha.



La joven dio su parecer sobre esa reacción instantánea: "Fueron lágrimas de felicidad. Pude ver la comparación entre ellos dos, y supe que mi abuelo debe estar mirando hacia abajo, a mí, a mi panza. Definitivamente siento que es una señal de mi abuelo. Creo que le hubiera gustado haber sido bisabuelo".



La futura madre se está preparando para la llegada de su hijo, y dice que, no bien pueda hacerlo, llevará al bebé a visitar la tumba de su abuelo, para así poder mostrárselo, pero además, cuando crezca llevará a su hijo a que vea las medallas que le sus medallas cuando sea mayor.

¿Hay evidencias?

Este caso, puede ser uno de entre miles que evidencia que al menos algunas personas, han existido previamente en otro cuerpo y vivido otra existencia.



Generalmente cuando hay registros es de muy chicos, y después se pierden Por eso, cuando aparecen esos extraños “recuerdos” o “experiencias”, se muestran en forma personal, quienes los experimentan tiende a creer que provienen de su propia vida anterior.



Además, las historias de reencarnación vívidas tienen patrones de comportamiento diferentes.



Los comportamientos sugestivos de la personalidad reencarnada aparecen incluso cuando esa personalidad era de una generación diferente y de un género distinto. Un niño pequeño podría manifestar los valores y comportamientos de alguien mayor del sexo opuesto de la vida pasada, sin ningún tipo de complejos, propias de una personalidad.



El tiempo y el espacio es solo uno, pero existen más de una dimensión, a las cuales acceden la conciencia y el alma

Todo lo que se conoce sobre el tema de la reencarnación, que genera un sinfín de incógnitas, es que el espacio y el tiempo son uno sólo. Pero en los diferentes estados de la conciencia, se puede hablar de diferentes dimensiones, y entre ellas, las dimensiones superiores.



Esto significa que una vez que se accede a un estado superior de conciencia, cuando eres uno con todo, no existe el pasado, el presente o el futuro. Esto, más o menos traducido para que se entienda, significa que cada individuo que transita por la Tierra es uno sólo, en un mismo espacio y en el mismo tiempo. Ocupa un sólo sitio a la vez. Ahora bien, la conciencia (que es parte clave del alma o el espíritu, llámelo como más le guste) a veces puede salir del cuerpo, en ciertas condiciones.



Por ejemplo, ahí es donde a veces se dice que el alma puede que salga del cuerpo físico mientras se descansa, registra sus movimientos en sueños pero luego regresa a ese cuerpo.



E incluso deja un mínimo recuerdo grabado en la mente. Diferente es cuando se fallece, porque es como si fuese el vuelo final del alma, que se eleva y se lleva consigo la conciencia de ese ser. Podríamos explicarlo así para que se entienda mejor: si soñamos, nuestra alma sale de ronda (y puede conectarse con otras), alejada del cuerpo, pero regresa a éste al despertarse... Cuando los seres humanos se mueren, el alma se eleva a un estadío o dimensión diferente, superior, y ya no regresará al mismo cuerpo.



Sin embargo, mientras no cumpla un ciclo de elevaciones, volverá a instalarse en otro cuerpo, aunque con señales inequívocas de sus anteriores pasos por la Tierra.

Más de lo mismo

En ese contexto, en el primero de los casos, nuestra imaginación se activa cuando vemos y experimentamos recuerdos de una vida pasada. Los expertos nos indican que esto muy probablemente debe ocurrir, siempre si se toma en cuenta la confirmación de la reencarnación de nuestras almas. O si prefiere una explicación quizá más práctica, es como sacar la tarjeta de memoria de un aparato celular para colocársela en otro.



Esa tarjeta de memoria se reactiva en el nuevo aparato, con todos los datos almacenados. A veces, distorsiona algunos, pero la mayoría los retiene.



Por eso la definición de reencarnación no es otra cosa que el alma de una persona ya fallecida hace tiempo (y muchos otros de sus atributos), regresa a este mundo para reinstalarse en otro cuerpo, y aunque sin tener un registro en su mente, sí tiene señales que marcarán esa reencarnación a través de diferentes vías de conexión.