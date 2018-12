Hace un tiempo, en este suplemento te presentábamos un resumen de las mejores historias de misterio porteñas; hoy redoblamos la apuesta y te llevamos a viajar por todo el país. Desde el extremo sur, en los fríos eternos de la Antártida, hasta los agobiantes calores del norte de argentino. Seguramente ninguna guía que compres en una estación de servicio, te va a contar sobre monstruos, aparecidos y leyendas de la ruta, pero la nuestra sí. Algunas de las historias, tienen que ver con relatos de épocas pasadas. Otras gozan de notable vigencia y hasta han sido objeto de controversia. Pero sin duda, quienes tuvieron la oportunidad de vivirlas, están convencidos de que son reales.

Rescatar 50 misterios de todo el país, agrupar el material relacionado y poder presentarlo en esta edición, llevó muchas semanas. Porque se buscó ofrecer además las coordenadas geográficas de cada caso para que sean los lectores, quienes continúen con la búsqueda. Adelante, cierre los ojos, vamos a cazar historias.

1) OVNIS SOBRE BASE ANTÁRTICA ARGENTINA (BASE DECEPCIÓN-ANTÁRTIDA)

Era una noche clara y de cielo estrellado, con escasa nubosidad, en la base naval argentina "Decepción", situada en la isla homónima; El 3 de julio de 1965, un grupo constituido por 17 personas, fueron testigos del avistamiento de un extraño objeto luminoso en el cielo. Este acontecimiento marcó el inicio de la investigación del fenómeno ovni en nuestro país.

2) LOS FANTASMAS DE LA JUSTICIA (RÍO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO)

La Fiscalía Federal de Río Grande, es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Son muchas las historias sobre cosas que se mueven misteriosamente, ruidos y gritos extraños, que hasta han asustado a las consignas policiales que custodian el lugar en la noche.

3) LAKOOMA, EL MONSTRUO DE LOS MARES DEL SUR (TIERRA DEL FUEGO)

Lucas Bridges escribió acerca de un monstruo que atemorizaba a los nativos yaganes de Tierra del Fuego. Vivía en ciertas cuevas cercanas a bahías y lagos. Se lo conocía como Lakooma. Los pueblos originarios contaban que aquellos que osaban acercarse a la laguna corrían el riesgo de ser atrapados por la criatura y arrastrados dentro de las sombrías aguas para ser devoradas por el monstruo. Algunos lo describían como una "mano" que salía del agua para agarrar a los que pasaban cerca.

4) FANTASMAS DEL CONSEJO DELIBERANTE (CALETA OLIVIA-SANTA CRUZ)

Hace un tiempo, un concejal de la ciudad, afirmó de manera “oficial” que en el antiguo edificio del cuerpo deliberativo “hay fantasmas”. Muchos trabajadores del lugar, tienen sus propias anécdotas vinculadas al espectro.

5) LA DAMA (SARMIENTO-CHUBUT)

El Regimiento de Infantería Mecanizado 25 es el hogar de un espectro que suele transitar los inmensos patios. La figura vaporosa de color blancuzco se materializa de repente en la zona de la guarnición militar que limita con el cementerio del pueblo. Los que la han visto, aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 y 70 centímetros.

6) LA LAGUNA DEL PLESIOSAURIO (VALLE RÍO EPEÝEN-CHUBUT)

En la laguna del Epuyén, Chubut se denuncia desde 1922 la existencia de un Plesiosaurio. Aunque el lugar es poco más grande que un estanque, un norteamericano buscador de oro y cazador de nutrias llamado Martin Sheffield, escribió en esa época al Director del Zoo de Buenos Aires, describiendo un extraño suceso: había avistado un animal descomunal con cabeza de cisne y cuerpo de cocodrilo en "la laguna donde tengo establecido mi puesto de cazador".

7) EL NAHUELITO (LAGO NAHUEL HUAPI-RÍO NEGRO)

El origen de la leyenda se remonta a relatos indígenas previos a la conquista. Los primeros exploradores obtuvieron de los nativos del lugar leyendas acerca de encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. Los relatos indígenas y el primer avistamiento registrado data de 1910, cuando George Garret pudo avistar “a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos dos metros por encima del agua”.

8) EL SECUESTRO DEL AUTO RALLY (VIEDMA-RÍO NEGRO)

EL 23 de septiembre de 1978, Carlos Acevedo Ramírez y Miguel Ángel Moya, ambos chilenos, circulaban a bordo de su automóvil Citroën GS 1220, participando de una importante competencia automovilística, en dirección a Bahía Blanca. “Nos vimos suspendidos en el aire a unos cuatro metros del suelo, envueltos en una intensa luz”. En ese momento, ambos protagonistas experimentaron una rara y extraña sensación que no pudieron precisar, salvo que ese tiempo en que se sintieron suspendidos les pareció “una eternidad”. Se investiga hasta el día de hoy como un secuestro extraterrestre real.

9) EL FUERTE TEMPLARIO (LAS GRUTAS-RÍO NEGRO)

Existen muchas teorías acerca de los Caballeros Templarios y su llegada a América. La más conocida de ellas, afirma que la orden pudo haber llegado a el Golfo de San Matías. Esta idea habla de expediciones y su instalación en un fuerte que actualmente está en ruinas.

10) LA OJEADA DE 1982 (MALVINAS)

En el Archivo Nacional del Reino Unido se puede encontrar un expediente titulado: “Newly released files go behind the scenes of the 'UFO Desk'” del 12 de julio de 2012, dedicada a documentos sobre política en materia OVNI, preguntas parlamentarias, correspondencia pública e informes de avistamiento, cuyos originales fueron liberados por los Archivos Nacionales en julio de 2012. En esa página bajo el título “Further highlights” (otros puntos destacados) se puede encontrar un memo de 1982 en el que se señala una pico en el número de avistamientos de OVNIs desde el comienzo de la Guerra de las Malvinas. "Un gran número de OVNIs han sido vistos en las proximidades de la Fuerza de Tarea”.

11) EL HUECHULITO (JUNÍN DE LOS ANDES-NEUQUÉN)

Recientemente, un grupo de vecinos pidió al municipio de esta localidad que realice las gestiones necesarias para que especialistas llegue hasta la ciudad para investigar el extraño avistaje de una criatura que deambula en el lago.

12) LA TORRE TALERO (NEUQUÉN-CAPITAL)

Saliendo de la ciudad de Neuquén Capital, por la ruta n° 22, cuatro km antes del aeropuerto, se abre a la izquierda un camino de tierra en cercanías de la nueva Terminal de ómnibus. Allí se levanta un edificio histórico construido en 1906, conocido como la "“Torre Talero". Desde hace muchos años se habla de una extraña figura vaporosa en el lugar. Los soldados que cuidaba el sitio, contaban que se les aparecía de noche, levitando entre los manzanos o como una ráfaga por encima del desagüe. También la vieron en fuga por entre los eucaliptos o resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los conscriptos temblaban cada vez que ella asomaba.

13) EL SILBO (TRENEL-LA PAMPA)

La leyenda de El Silbo se sitúa en los montes del norte del actual Trenel, provincia de La Pampa, donde habitaban tribus ranquelinas. Su tema (un silbido fuerte y misterioso, cuyo origen no se puede precisar) empalma con testimonios de origen cristiano de la época de la Guerra del Desierto.

14) EL CASTILLO DE EGAÑA (RAUCH-PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Cerca de Tandil se levanta el Castillo de Egaña. Con un pasado de lujo, muerte y mitos, se transformó con el tiempo en uno de los lugares más embrujado de la República Argentina.

15) LA CIUDAD ENCANTADA (LA PLATA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Desde el día de su fundación hasta la actualidad, La Plata está asociada con los masones, la magia negra y hasta con símbolos satánicos.

16) LOS FANTASMAS DE LA ISLA (MARTÍN GARCÍA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Hace muchos años, el Presidente Sarmiento construyó en el lugar un lazareto, un sitio en que los inmigrantes que iban hacia Buenos Aires debían hacer una parada en cuarentena. Muchos enfermaban, y se debió erigir un crematorio para quemar a los muertos. Todavía hoy se dice que se escuchan gritos.

17) EL ACOMPAÑANTE INESPERADO (CACHEUTA-MENDOZA)

Muchos camioneros aseguran haber visto cosas extrañísimas en la ruta. Pero existe una historia muy conocida en el ambiente que es la de la curva de la muerte, en Cacheuta. Dicen que si se pasa a determinada hora de la noche (algunos señalan las 3.33, otros las 23) por ese lugar una extraña figura aparece sentada en el lugar del acompañante del camionero y desaparece al terminar la curva.

18) LA MANSIÓN STOPPEL (MENDOZA-CAPITAL)

En la vieja casona del centro mendocino, los vecinos cuentan que se escuchan gritos y sonidos extraños para los cuales no encuentran explicación.

19) LOS FANTASMAS DE JUSTO (JUSTO DARACT-SAN LUIS)

Los vecinos del lugar desde hace años hablan de las sombras que recorren sus calles. Pero la noticia “explotó” cuando aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad del municipio mostrando las extrañas figuras deambulando en la noche.

20) EL SER ALADO (SAN JERÓNIMO-SAN LUIS)

Un extraño "ser alado", descrito como "de color blanco y tremendamente grande" fue divisado en varias oportunidades en este lugar.

21) GRAN HOTEL VIENA (MIRAMAR-CÓRDOBA)

El lugar, hoy transformado en museo encierra muchas historias emblemáticas vinculadas con fantasmas. Según algunos grupos de “investigadores paranormales”, es una de las edificaciones más embrujados del mundo.

22) URITORCO (CAPILLA DEL MONTE-CÓRDOBA)

A orillas del río Calabalumba, a 3 Kilometros del centro de Capilla del Monte, miles de turistas, expedicionarios, metafísicos y entusiastas de todas las latitudes del mundo, se dan cita para ascender el Cerro y tener su propia "experiencia especial".

23) LA HAMACA DE FIRMAT (FIRMAT-SANTA FE)

En el invierno de 2007, un chico de esa ciudad del sur de Santa Fe descubrió que uno de los columpios se movía solo. El misterio tuvo todo tipo de explicaciones. Se robaron una hamaca, las cercaron y hasta construyeron una réplica, pero el fenómeno no se detuvo.

24) LA CASA EMBRUJADA DE ZONA SUR (SANTA FE-CAPITAL)

En Esta mansión, ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Freyre, aseguran que los fenómenos paranormales son frecuentes y se repiten casi a diario. Nadie ha logrado vivir por mucho tiempo en ella.

25) LA DIFUNTA CORREA (SAN JUAN-CAPITAL)

Cuenta la historia, que se entremezcla con la leyenda, que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios y federales, una joven mujer, Deolinda Correa, con su pequeño hijo en brazos, partió de a pie en su búsqueda bajo el calcinante sol de la "travesía sanjuanina". Empero, la sed insaciable por el agobiante calor y el cansancio inmenso pudieron más que su enorme voluntad, por lo que exhausta, falleció en las cercanías de Caucete. Dicen que antes de morir invocó a Dios para que salve a su pequeño hijo. Y el milagro se produjo. Tres días después, unos arrieros atraídos por el llanto de un niño descubren el cadáver de Deolinda y al pequeño alimentándose de los pechos milagrosamente vivos. Los hombres le dieron sepultura y se llevaron al niño. Hoy es venerada por miles de personas y el santuario es un punto turístico.

26) ESPECTROS DE LA GALERIA STORNELL (SAN JUAN-CAPITAL)

La historia de este lugar se teje a diario, la gente que trabaja en la galería Estornell, en pleno centro de la capital sanjuanina, cuentan por lo bajo sobre la existencia de fenómenos paranormales relacionan con un hecho histórico: hasta 1835 había un camposanto en el terreno donde ahora está ubicado el centro comercial.

27) LOS OSNIS DEL PARANA (VICTORIA-ENTRE RIOS)

Un Osni es un Objeto Submarino No Identificado; Para muchos investigadores el Osni es realmente un Ovni que se sumerge en el agua. Esto es justamente lo que sucede frecuentemente en está pequeña población entrerriana.

28) LA MANSIÓN DEL RUIDO (TEZANOS PINTOS-ENTRE RIOS)

Según cuentan los pobladores, un miembro de la familia Tezanos Pinto contrajo enlace con una dama de otra familia de alta posición social, llamada Eloísa Moritán, quien pasado un tiempo de habitar en la finca, comenzó a padecer trastornos mentales que se fueron agravando por lo que su esposo decidió ocultarla en un altillo. Tiempo después la joven mujer murió y su cadáver fue sepultado secretamente en las cercanías de la casona. Pasados los años hay varios vecinos que aseguran que en el lugar se escuchan ruidos raros, incluso está quien asevera que se ve una figura femenina desplazándose por el lugar.

29) LA CUEVA DE LAS BRUJAS (SANAGASTA-LA RIOJA)

Ubicada a 1.500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad; su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas.

30) EL ANGELITO MIGUELITO (VILLA UNIÓN-LA RIOJA)

En 1967, quince días antes de cumplir un año, Miguel Ángel Gaitán muere de meningitis y sus restos son enterrados en el cementerio local de Villa Unión en la provincia de La Rioja. La leyenda comienza luego de una violenta tormenta en 1973, siete años después de su muerte. De acuerdo con los pobladores, la tempestad destruyó el túmulo de ladrillos y cemento que cubría el cajón del bebé, el cual fue descubierto por un trabajador del cementerio. Espiando su interior, encuentra los restos del niño virtualmente intactos, y se reconstruye la tumba para proteger el cajón de los elementos. Poco después las paredes se habían caído “misteriosamente” sin mediar tormentas ni vientos. Hubo una segunda reconstrucción pero los ladrillos volvieron a aparecer desparramados, por lo tanto decidieron dejar el cajón en el exterior.Pero entonces notaron que la tapa del ataúd había sido removida a la noche. “Colocamos piedras y objetos pesados sobre la tapa, pero cada mañana la encontrábamos removida” cuenta la madre de Miguel Ángel, “finalmente decidimos que Miguel no quería ser cubierto, quería ser visto”. Primero estaba simplemente destapado pero luego le arrancaron una falange que conservaba un pequeño anillo y además todo el mundo le tocaba la frente. Ahora está en una pequeña caja azul de madera, cerrada con un candado y con la tapa de vidrio. A través de él se ve su rostro reseco y marrón y su madre le cambia habitualmente de ropa. Los creyentes ponen la mano sobre el vidrio a la altura de la cabeza.

31) EL SOMBRERUDO (CATAMARCA)

Es un tipo de duende que habita en Catamarca, que también disfruta de golpear a los jóvenes a la hora del descanso diurno y acechar damiselas durante la noche.

32) EL QUEMADITO (MIRAFLORES-CATAMARCA)

En el camino entre Miraflores y Huillapina (Catamarca) se encuentra una cruz en la que se ha colgado un tarrito de hojalata. Todo caminante deposita en el una limosna. En este lugar descansan los restos de un paisano muerto por las huestes de Mariano Acha (adicto a la causa del general Lavalle). Acha acusó al infortunado de ser espía de Facundo Quiroga (que luchaba contra las provincias que obedecían a la Capital) y lo mandó quemar en una hoguera. El quemadito posee poderes mágicos, entre los cuales figura el de encontrar animales perdidos.

33) LAS VOCES DEL HOSPITAL (SANTIAGO DEL ESTERO-CAPITAL)

El Hospital de Niños Eva Perón, encierra entre sus paredes secretos dignos de una novela de terror. Empleados, médicos y vigiladores, son testigos a diario, de extrañas manifestaciones manifestaciones audibles de chicos llorando que provienen de ninguna parte.

34) LA NENA DEL CANAL (COPO-SANTIAGO DEL ESTERO)

Muchos afirman haber visto la aparición de una nena de cuatro o cinco años y cabellera rubia. Primero está parada sobre el borde del canal, y cuando se aproxima el que la ve, se lanza a las aguas y desaparece. Como si nunca hubiera existido.

35) LA TELESITA (TOLOJNA-SANTIAGO DEL ESTERO)

Telésfora Castillo, tal era su nombre, nació en el departamento Figueroa en 1888 aproximadamente. Solía ser de regular estatura, de tez trigueña, ojos negros y vivaces, muy simpática, de espíritu inocente y rara belleza. Le gustaba la danza. Murió quemada y muchos aseguran haberla visto como “alma en pena” en varias ocasiones.

36) EL GAUCHITO GIL (MERCEDES-CORRIENTES)

Para algunos era un cuatrero, un gaucho alzado, un fugitivo al que le cargaban todos los hechos delictivos sin resolver. Para otros era “Robin Hood”, les robaba a los ricos (en especial a los que se aprovechaban de los paisanos) y les daba a los pobres y ayudaba a quien lo necesitara. Existen diferentes versiones acerca de la época y el motivo de su muerte. Todos coinciden que su muerte aconteció el 8 de enero, que ocurrió en medio de las constantes luchas fratricidas entre los Liberales (o Celestes) y los Autonomistas (o Colorados), que el Gauchito era inocente y que fue muerto injustamente. Hoy, miles de personas lo veneran.

37) LA MANSIÓN DE LOS ETERNOS ENAMORADOS (CORRIENTES-CAPITAL)

La casa en cuestión está ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de La Rioja. Fue construida para albergar a una pareja de recién casados que por un hecho fatídico nunca llegó. La casona de Meade- Pampín, como se la conoce en Corrientes, es habitada por los fantasmas de los “enamorados eternos”.

38) LA MUJER DE LA TRAGEDIA (RUTA 14-MISIONES)

Desde hace años el misterio rodea algunos episodios ocurridos en el puente de la ruta Nacional 14,sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones de Campo Viera, en el centro de la provincia. Es que, muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales.

39) EL CEMENTERIO SUECO (OBERÁ- MISIONES)

Este camposanto fue varias veces saqueado en los años 90´. Cuando comenzó a difundirse la noticia, los vecinos comenzaron a hablar de apariciones vaporosas y luces entre las tumbas, que atribuían al malestar de los muertos por haber profanado su lugar de descanso.

40) EL FAMILIAR (TUCUMÁN)

En la provincia se lo conoce como un feroz y enorme perro negro con o sin cabeza que arrastra grandes y pesadas cadenas. Por las noches pasea por los cañaverales en una dirección, siempre en línea recta. Se dice que los dueños de los ingenios realizaban contratos con el diablo para que la cosecha de ese año sea próspera. La manera de ahuyentarlo era con un rosario, una cruz, un puñal y mucha valentía o fe. El patrón esconde al Familiar dentro de su casa en un lugar que nadie conocería para que este vigile de cerca el cumplimiento del pacto, normalmente en sótanos o habitaciones donde se guardaban herramientas, ya que el peón seleccionado era engañado por el patrón, que le pedía que vaya a ese sitio, pero nunca regresaba. Normalmente el trabajar que desaparecía era el más rebelde y líder que siempre se quejaba sobre el sistema de trabajo. Podía presentarse en la forma de un perro, una gran víbora, un toro o un sapo gigante.

41) EL CASTORAL (SIMOCA-TUCUMÁN)

Un castillo, actualmente en ruinas, que está ubicado en las afueras de Simoca, a orillas del Río Salí, data de 1913, construido por el alemán, Otto Ruckaeberle. La historia cuenta que fue una mujer francesa muy hermosa quien le pidió al hombre la construcción de esta propiedad como prueba de su amor. En su época de esplendor, los dueños del castillo ofrecían fiestas enormes. Pero repentinamente al finalizar la década de 1910 el lugar perdió su brillo. Muchos años después, los lugareños aseguran haber visto salir una luz extraña desde el castillo hasta el cementerio, y que pocos minutos después vuelve al lugar. El cuidador, solía contar que se escuchaba el deambular de Otto Ruckaeberle todas las noches.

42) EL POMBERO (CHACO)

También se lo conoce como “El protector del bosque”. El pombero es un tipo de duende con apariencia desagradable y de tamaño pequeño. Lleva sombrero de paja. Suelen dejarle ofrendas como tabaco, caña, miel o vino para que cuide los lugares de malvivientes y tragedias.

43) EL ALMA MULA (CHACO)

La Mula Ánima o Alma Mula, vaga en lo espeso de los montes, arrastrando una cadena, mientras larga fuego por los ojos y los ijares. Si encuentra algún desprevenido que se aventura solo a altas horas de la noche, lo mata a patadas. La razón de la cadena, que además produce un gran ruido, es la esperanza que tiene la mujer maldita convertida en mula, de que algún varón la sofrene venciendo el miedo, y de esa manera su alma será redimida para viajar al cielo.

44) EL CURUPÍ (FORMOSA)

Quinto Hijo de Kerana y Taú, el curupí es un individuo antropófago representado con grandes bigotes que anda en cuatro pies y con un miembro viril de tamaño exagerado. También se lo describe como un enano robusto con los pies dirigidos hacia atrás, por lo que le es difícil trepar y andar. Tiene la apariencia de un hombre más bien bajo, fornido, muy moreno y retacón, con manos y pies velludos.

45) EL TREN FANTASMA (FORMOSA-CAPITAL)

Son numerosos los relatos de personas que aseguran haber pasado por la extraña experiencia de vivir situaciones paranormales con el “tren fantasma”, que solía recorrer el Ramal C-25, desde la ciudad de Formosa hasta Embarcación, Salta, pasando por todos los pueblos de la ruta 81, sin llegar nunca a destino.

46) EL OVNIPUERTO (CACHI-SALTA)

Se trata de un trazado con piedras, una enorme estrella de 36 puntas, con 48 metros de diámetro, que se ve desde las alturas. Un ciudadano suizo asegura que los extraterrestres le pidieron su construcción.

47) ESTACION ALEMANIA (ALEMANIA-SALTA)

Alemanía, con tilde en la í, como lo pronuncian los salteños, es un hermoso pueblito de montaña. Hasta ahí llegaba el ramal del ferrocarril C-13, que dejó de funcionar hace muchos años. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que un misterioso tren fantasma es visto, pasando por la vieja estación con dirección a los valles calchaquíes.

48) EL CABRALITO (DIQUE CABRA CORRAL-SALTA)

El monstruo del dique Cabra Corral. Sebastián Papetti, vecino de la zona, aseguró estar completamente convencido de que se trata de un animal extraño, de unos 15 metros de largo.

49) LOS FANTASMAS DEL CUARTEL (SAN PEDRO-JUJUY)

Bomberos de esta localidad aseguran que se escuchan voces extrañas y ruidos nocturnos. Aparecen objetos súbitamente desordenados, y hasta imágenes fantasmales surgen de la arena. Según se supo, en algunas oportunidades, uno de ellos llegó a escuchar una extraña voz que mencionaba su nombre y apellido desde el fondo del Cuartel. También en reiteradas oportunidades se encontró ropa diseminada por el piso, cuando apenas momentos antes estaba bien acomodada en su lugar.

50) LA MAMITA DE LOS CERROS (PUNTA CORRAL-JUJUY)

En el año 1835 Don Pablo Méndez tuvo la aparición de una señora vestida de blanco, de cabellera reluciente. Que le recomendaba que al otro día volviera a buscarla. Al otro día volvió y sobre las piedras halló otra “piedrita” extraña, blanca y pequeña que le recordaba las formas de algunas imágenes que había visto en las estampas, sobre todo de la Virgen de Copacabana, tan conocida y venerada en el Altiplano. Estaban patentes la cabeza con su corona, su manto cónico, y algo modelada la figura del Niño. La devoción de la Virgen de Copacabana de Punta Corral en la Provincia de Jujuy tiene más de siglo y medio de historia. Remontándonos hacia el primer tercio del siglo XIX. Desde aquellos días, las honras a Nuestra Madre María en la Advocación de la Virgen de Copacabana de Punta Corral se efectúan cada año en coincidencia con el inicio de la máxima festividad cristiana, la Semana Santa, más precisamente, para el “Domingo de Ramos” y el “Miércoles Santo”.